Ny type kontrol på Storebælt: Bilister fik bøder for knap en halv million

De otte permanente kameraer, der er stillet op på Storebæltsbroen, skal være en del af politiets nye strækningskontrol.



Til forskel fra de blitz-kontroller, som politiet kan sætte op efter behov, og de fastmonterede stærekasser, der står forskellige steder i Danmark, måler en strækningskontrol gennemsnitshastigheden over en strækning.

Kan ikke nøjes med at slippe speederen

Strækningskontrollen betyder i praksis, at bilister ikke kan nøjes med blot at sænke farten, når de nærmer sig et årvågent kamera.

På en strækningskontrol begynder tiden at tælle fra første kamera, og først når et kamera for enden af den strækning registrerer bilen, beregnes hastigheden ud fra den tid, som køretøjet har brugt på at køre den.