Landmand med studenterhue: Ny uddannelse på Sydfyn

Flere vil være landmand med studenterhue på. Sådan kan det i hvert fald godt se ud, når Dalum Landbrugsskole nu etablerer en ny EUX-uddannelse på Fyn.

Skolen har allerede en EUX-uddannelse i Odense - men nu skal der også være en på Sydfyn.

Det er en mulighed for at give unge på Sydfyn, Sydsjælland og Øerne et rigtig godt uddannelsestilbud, uden at de nødvendigvis skal flytte ind til Odense Eric Wanscher, uddannelseschef for Dalum Landbrugsskole

- Der er en øget efterspørgsel efter vores EUX-uddannelse på Sydfyn, og den vil vi gerne imødekomme ved fremover at tilbyde EUX Landmand på begge skolens afdelinger i Odense og Korinth, siger uddannelseschef Eric Wanscher fra Dalum Landbrugsskole i en pressemeddelelse.

Forskelligt studiemiljø

Med to EUX Landmandsuddannelser på Fyn får de nye elever også mulighed for at vælge mellem to forskellige studiemiljøer.

I Korinth kan eleverne komme tættere på dyr og maskiner.

Læs også Landbruget mangler ungt kød: Camps lokker unge til

- Fagligt set er de to uddannelser fuldstændig ens, men på afdeling Korinth kommer eleverne endnu tættere på skolens maskiner, dyr og marker, som jo findes lige uden for døren. De kan også benytte sig af skolens professionelle hestecenter i deres fritid. Til gengæld kan eleverne i Odense nyde godt af storbyens mange fordele og blive en del af et mere internationalt miljø, siger Eric Wanscher.

Samme muligheder

Den nye EUX-uddannelse bliver udbudt allerede fra skoleåret næste år, og den henvender sig til de unge, som overvejer at tage på gymnasiet og samtidig ønsker en landbrugsfaglig uddannelse.

- Det er en mulighed for at give unge på Sydfyn, Sydsjælland og Øerne et rigtig godt uddannelsestilbud, uden at de nødvendigvis skal flytte ind til Odense. EUX Landmand er et stærkt alternativ til gymnasiet for dem, der både vil have en praktisk indgangsvinkel til landbruget og samme muligheder for videreuddannelse som dem, der har gennemført en traditionel gymnasial uddannelse, siger Eric Wanscher.

Læs også Projekt for unge landmænd: I gang for en million