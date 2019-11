Dansk Gartneri: - Ny vejledning til sprøjtemidler er længe ventet

Miljøminister Lea Wermelin (S) langede torsdag morgen ud mod gartnerierne i Odense, fordi sprøjtemidler er fundet i spildevandet fra gartnerierne og i mindre vandløb. Hvis ikke gartnerierne retter op på problemet, vil der komme mere kontrol, lover ministeren.

Samtidig offentliggør Miljøstyrelsen en vejledning om pesticidindholdet i spildevand og affald fra væksthusgartnerier.

- Det er uacceptabelt, at gartnerierne ikke har styr på deres brug af sprøjtemidler, sagde ministeren blandt andet i en pressemeddelelse.

Læs også Minister kritiserer: Sprøjtemidler slipper ud fra gartnerier i Odense

Men hverken kritikken eller den nye vejldning kommer bag på formand for brancheorganisationen Dansk Gartneri, Jørgen K. Andersen.

- Vi havde sådan set forventet, den kom. Vi har arbejdet sammen med Miljøstyrelsen og Odense Kommune for at lave den her vejledning, så den er langt om længe dukket op. Vi har faktisk ventet på den i næsten to år, siger formanden.

Ked af udslip

Sprøjtemidler på den forkerte side af væksthusenes drivhusglas er langt fra et ny opdagelse. I 2015 viste en undersøgelse fortaget af Dansk Gartneri, at udslip af kvælstof og ulovlige pesticider var et problem nær væksthusgartnerierne.

At det er tilfældet ærgrer Jørgen K. Andersen.

- Det er vi selvfølgelig meget kede af, og vi vil gøre alt for at få stoppet de udledninger. Det er et arbejde vi skal i gang med, nu hvor vi har fået vejledning, så vi ved, hvordan vi skal forholde os, siger han.

Læs også På vej mod ren økologi: 29 millioner krydderurter forlader fynsk gartneri

Han forklarer, at brancheorganisationen har haft et godt samarbejde med både Odense Kommune og Miljøministeriet under udarbejdningen af det nye regelsæt. Sager om udledning af sprøjtemidler smitter negativt af på branchen, og det håber han, man lykkes med at lave om på.

- Det er ridser i lakken, som vi skal have glattet ud, og det vil vi gøre alt for, siger han.

Naturfredningsforening glæder sig

Hos Danmarks Naturfredningsforening glæder man siger over, at der er kommet fokus på problemet. Ifølge foreningen er gartneribranchen gået under radaren, da man har troet, at deres sprøjtegifte blev i drivhusene.

- Vi er glade for, at der bliver sat ekstra fokus på det her. Og det er da også godt, at der kommer en vejledning. For så kan ingen være i tvivl om, hvordan de skal håndtere de stoffer her.

- Men samtidig må vi sige, at det her ikke kan stå alene. Vi ved, at der er fundet rigtig mange ulovlige stoffer. Så man må følge op med stærkere kontrol, så gartnerierne ved, at man ikke skal spøge med dette her, siger landbrugspolitisk seniorrådgiver hos Danmarks Naturfredningsforening Thyge Nygaard.

Han fortæller, at skadevirkningerne er store, når krasse sprøjtemidler kun beregnet til lukkede systemer, slipper ud i vandmiljøet.

- Det kan rydde alt, der hedder insekter, leddyr og fisk. Svampemidlerne dræber de naturlige svampe. Og selv om det ryger i mindre vandløb, så ender de jo i Odense Å, siger Thyge Nygaard.

Læs også Direktør: Fynsk cannabis-klynge vil tiltrække arbejdskraft