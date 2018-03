Ny viden: Elever på erhvervsskoler lærer af robotter

Syddansk Erhvervsskole i Odense har i samarbejde med andre skoler fået 20 millioner til at etablere et Nationalt Videnscenter for Automations- og Robotteknologi. Centeret skal skabe fremtidens uddannelser og give den fynske robotklynge kvalificeret arbejdskraft.

300 kvadratmeter med armsvingende robotter, tavler med elektriske diagrammer og automatiserede produktionsbånd i miniformat er resultater af adskillige millioner kroners opkvalificering af flere uddannelser på Syddansk Erhvervsskole i Odense.

Det er jo de samme komponenter og typer af maskiner, man vil se, men de er bare større. Så de maskiner vi øver os på her er bare i miniformat Silas Gottwald Madsen, automatikteknikerelev, Syddansk Erhvervsskole

For Silas Gottwald Madsen har det været en vigtigt start på karrieren at have mulighed for at komme helt tæt på teknikken.

- Det gør det lidt nemmere at have pillet ved det, inden man kommer ud, siger han.

I et halvt år har han været under uddannelse som automatiktekniker på Syddansk Erhvervsskole, hvor han nu er i lære på Odense Marcipanfabrik.

Nyt videnscenter skal løfte robot- og automationsuddannelserne og skabe flere jobs i robotklyngen. Foto: Nicolaj Kenneth Pedersen

Selvom marcipanmaskinerne er større på fabrikken, har han alligevel fået et godt kendskab til dem på grund af erhvervsskolens nye højteknologiske maskiner - selvom det er væsentligt mindre modeller.

- Det er jo de samme komponenter og typer af maskiner, man vil se, men de er bare større. Så de maskiner vi øver os på her er bare i miniformat, siger Silas Gottwald Madsen

Undervisningsministeriet har doneret 20 millioner kroner til Det Nationale Videnscenter for Automation og Robotteknologi, der er en sammenslutning af EUC Syd i Sønderborg, Herningsholm i Herning og Syddansk Erhvervsskole.

Fremtidens uddannelse

I Odense er pengene blevet vekslet til adskillige af de “rigtige” robotter og de produktionsmaskiner, der bliver brugt ude i virksomhederne.

- Vi skal fange nogle elever, som lige pludseligt bliver inspireret til at løse morgendagens problemer. Derfor skal vi sørge for at have nogle materialer, der virkelig inspirerer dem. Og det gør de her nye materialer, vi har fået, siger Lars Mathiesen, der er videnscenterchef.

Udover at skabe fremtidens uddannelse inden for robot- og automationsteknologi, satser skolen også på, at eleverne i fremtiden kan gå direkte i arbejde i de fynske virksomheder. Derfor skal videnscenteret også skabe tættere forbindelser mellem virksomhederne og uddannelserne.

- Vi får lejlighed til at lave noget på vores uddannelsesinstitution, som ikke er set før på Fyn. Både for eleverne, men også over for de virksomheder, som vi samarbejder med. Videnscentret bliver en større succes, når vi samarbejder tæt med det lokale erhvervsliv om udstyr, undervisning og lærepladser. En ny type elever, som ikke har arbejdet med den nyeste teknologi før, skal opleve mærkelige robotter og instrumenter, der fra første skoledag vil vække deres begejstring, siger Lars Bregnehøj, der er direktør på Syddansk Erhvervsskole i en pressemeddelelse

Vi vil jo rigtigt gerne binde en snor i de virksomheder og sørge for, at vi får lavet den undervisninger, som gør, at virksomhederne får de elever ud, som de står og kalder på, derfor er samarbejdet vigtigt for os, siger Lars Mathiesen, videnscenterchef, Det Nationale Videnscenter for Automations- og Robotteknologi

Robotklyngen mangler lokal arbejdskraft

Den fynske robot- og automationsklynge beskæftiger i dag over 3000 medarbejdere. Men til trods for at der er voldsomt gang i robotvæksten, så har virksomhederne svært ved at tiltrække kvalificeret lokal arbejdskraft ifølge Udvikling Fyn.

Derfor er det også vigtigt, at uddannelserne på Syddansk Erhvervsskole bliver tilrettelagt, så de passer til det erhvervsliv, som eleverne skal ud i.

- Vi vil jo rigtigt gerne binde en snor i de virksomheder og sørge for, at vi får lavet den undervisninger, som gør, at virksomhederne får de elever ud, som de står og kalder på, derfor er samarbejdet vigtigt for os, siger Lars Mathiesen, videnscenterchef.

Silas Gottwald Madsen mener, at de nye højteknologiske maskiner hjælper ham godt på vej i uddannelse og ud på arbejdsmarkedet .

- Ja, selvfølgelig. Ude på fabrikken har man ikke altid tid til det teoretiske, og så er det godt at komme et sted hen, hvor man har lidt mere ro og tid til at sætte sig ind i tingene, siger han.

Det Nationale Videnscenter for Automation & Robotteknologi åbner officielt på torsdag.