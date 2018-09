Nybagte fynske landsholdsspillere på hold med futsalspillere

DBU offentliggjorde tirsdag en trup med nye spillere til onsdagens landskamp mellem Slovakiet og Danmark. Fem er fra Fyn.

Målmand Victor Vobbe Larsen, forsvarerne Christian Bannis, Mads Priisholm Bertelsen og Kasper Skræp og angriberen Anders Fønss fra Tarup Paarup Idrætsforenings (TPI) hold i 2. division ankom sammen med resten af "nødlandsholdet" i eftermiddag til Bratislava.

Her skal de lave en midlertidig løsning af knuden mellem Dansk Boldspil-Union (DBU) på den ene side og Spillerforeningen og det "normale" landshold på den anden side.

DBU har udtaget 24 spillere til kampen. Det skete, umiddelbart inden et dansk pressemøde forud for onsdagens landskamp mellem Slovakiet og Danmark begyndte.

Truppen på DBU's hjemmeside består primært af danske fodboldspillere fra 2. division, men der er også spillere fra klubber i Danmarksserien og Sjællandsserien.

Derudover er der seks spillere med mod Slovakiet, som også var med i det danske futsal-landsholds seneste trup.

Fakta om Futsal Futsal er en form for fodbold, som spilles på baner, der har den samme størrelse som håndboldbaner og oftest indendørs.



Navnet ”Futsal” kommer af en sammentrækning af de portugisiske ord "futbol de salão" og spanske "fútbol sala/de salón", der betyder ”indendørs fodbold”. Se mere

Konflikten mellem Dansk Boldspil-Union og Spillerforeningen betyder, at de normale landsholdsstjerner ikke spiller landskampen onsdag, og det er tvivlsomt, om de indgår til kampen i Nations League søndag mellem Danmark og Wales.

Truppen er fyldt med ukendte spillere i den brede offentlighed, og på målmandsposten finder man udover TPI's Victor Vobbe Larsen navne som Morten Bank og Christoffer Haagh. De to spillere kommer henholdsvis fra Avarta og Jægersborg Boldklub.

Glad DBU-chef

Elitechef i DBU, Kim Hallberg, er glad for, at det er lykkedes at samle et dansk fodboldlandshold.

- Det er altafgørende for dansk fodbolds fremtid, at vi kan stille hold til de to landskampe i denne uge, og derfor er vi glade for, at disse 24 spillere har indvilget i at stille op for Danmark, så vi undgår spekulationer om millionbøder og langvarige udelukkelser fra international fodbold.

- Det ville få store konsekvenser for fodbolden i Danmark, siger Kim Hallberg til DBU's hjemmeside.

Den tidligere landsholdsspiller John "Faxe" Jensen og Hasse Kuhn udgør trænerteamet til opgøret, da DBU tidligere har meddelt, at Åge Hareide, som er dansk landstræner, ikke skal stå i spidsen for det danske "nødlandshold".

Konflikten mellem spillerne og DBU eskalerede i weekenden, efter at DBU havde sat 31. august som deadline for en aftale med Spillerforeningen.

DBU meddelte lørdag, at forhandlingerne var indstillet, og unionen tilbød spillerne midlertidige vilkår til at gennemføre de to kommende landskampe.

Søndag tilbød spillerne at stille op, hvis man forlængede den tidligere aftale.

Det svar anså DBU som et afbud til fodboldkampene, og DBU meddelte, at man ville forsøge at finde en alternativ landsholdstrup til kampene mod Slovakiet og Wales.

