Overfald, spark i ansigtet og psykisk vold: Nyborg Fængsel får tre strakspåbud fra Arbejdstilsynet

Tre gange inden for blot fire måneder har Arbejdstilsynet udstedt et strakspåbud til Nyborg Fængsel.

Strakspåbuddene kommer i forlængelse af, at TV 2/Fyn flere gange har fortalt om massive problemer i fængslet, der blandt andet har alt for få ansatte fængselsbetjente til alt for mange indsatte. I perioder har belægningsprocenten været på over 100, altså flere indsatte end der overhovedet er plads til.

Oven i det har Nyborg Fængsel i løbet af bare fire måneder fået hele tre strakspåbud af Arbejdstilsynet på grund af arbejdsforhold, der ikke er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige – blandt andet fordi fængselsbetjentene ofte må arbejde alene.

.. hvor man har ligget i fuldstændig hjælpeløs tilstand og må forsøge på at få tilkaldt hjælp, efter man eksempelvis er blevet sparket gentagne gange i ansigtet og andre ting. Og det kan vi simpelthen ikke leve med. Bo Yde Sørensen, formand for Fængselsforbundet

Det viser en aktindsigt i afgørelserne fra Arbejdstilsynet.

- Det er et kæmpe problem. For du står fuldstændig alene – uden rygdækning. Både i forhold til det psykiske pres, men også i forhold til overfaldssituationer. Det er meget utrygt at være alene som fængselsbetjent, siger Bo Yde Sørensen, der er formand for fængselsbetjentenes fagforbund, Fængselsforbundet, og tidligere selv har været ansat som fængselsbetjent i Nyborg Fængsel i 14 år.

Fængselspersonalet må i en række tilfælde både arbejde alene og uden mulighed for at komme direkte i kontakt med kollegaer, hvis det er nødvendigt.

Arbejdstilsynet peger i de tre afgørelser blandt andet på faren ved alenearbejde under ledsaget udgang, og når de indsatte er på sygeafdelingen.

”Virksomheden påbydes at alenearbejde, med indsatte på sygeafdelingen, uden auditiv eller visuel kontakt tilrettelægges således, at risiko for vold imødegås. Kan faren ikke imødegås, må den ansatte ikke arbejde alene. I skal efterkomme påbuddet straks”, skriver Arbejdstilsynet i en af de tre afgørelser.

- Vi ser meget alvorligt på de her sager, i særdeleshed omkring alenearbejde. Det er noget, vi har haft fokus på i årevis i Kriminalforsorgen. Og jeg har faktisk så sent som for 14 dage siden peget på det over for den øverste ledelse i Kriminalforsorgen. Vi er nødt til at se på det her alenearbejde, siger Bo Yde Sørensen,

De tre strakspåbud til Nyborg Fængsel er udstedt i henholdsvis marts, april og juni i år.

65 episoder med vold og trusler

De seneste år er flere fængselsbetjente i Nyborg Fængsel også blevet overfaldet af indsatte. Senest i juli hvor en ansat blev overfaldet med slag og spark.

Institutionschef Henrik Marker fra Nyborg Fængsel erkender, at der har været flere episoder. I de første otte måneder af 2019 har der samlet set været 65 episoder med vold og trusler mod ansatte i fængslet.

Ifølge ham er det ikke opgjort, hvor mange af de 65 tilfælde der baserer sig på episoder, hvor personalet har stået alene i den givne situation.

Henrik Marker fortæller, at det altid bygger på en konkret vurdering, når personalet arbejder alene.

- I de tilfælde, hvor vi har fængselsbetjente, der går alene på en afdeling, der er det altid efter en helt konkret sikkerhedsvurdering, som vi har lavet på forhånd, og som vi jævnligt evaluerer. Så det er noget, vi har taget stilling til på forhånd. Og lige præcis sikkerhedsvurderinger og risikovurderinger er det, vi er allerbedst til. det er en af vores kerneopgaver.

Men alligevel får I et strakspåbud fra Arbejdstilsynet?

- Ja. Arbejdstilsynets vurdering og vores syn på vores sikkerhedsvurderinger har ikke været helt ens. Så der pågår også noget skriftligt korrespondance mellem os og Arbejdstilsynet. Og så har vi iværksat nogle yderligere tiltag, for eksempel øget kameraovervågning, yderligere skriftlige instrukser til personalet og tættere ledelsesopfølgning, siger Henrik Marker.

De tiltag giver Fængselsforbundet og Bo Yde Sørensen ikke meget for. Det er ikke godt nok, mener forbundsformanden.

- Nej. Og det er jo heller ikke Arbejdstilsynets holdning, at kameraer og radioer løser problemet med alenearbejde. Man skal være to, og man skal være i øjenkontakt med hinanden, før der ikke er tale om alenearbejde. Du får ikke en større tryghed, fordi du har en radio eller en telefon i bæltet. Du skal have en kollega omkring dig, siger Bo Yde Sørensen.

Spark i ansigtet

Formanden for Fængselsforbundet fortæller, at der har været flere ’rigtig grimme overfald’ på personalet i Nyborg Fængsel - også hvor personalet har været alene.

- Og hvor man har ligget i fuldstændig hjælpeløs tilstand og må forsøge på at få tilkaldt hjælp, efter man eksempelvis er blevet sparket gentagne gange i ansigtet og andre ting. Og det kan vi simpelthen ikke leve med. Der skal være en vilje til at gøre noget ved det, og det er altså ikke en ekstra radio eller et kamera, siger forbundsformanden.

Han understreger, at fængselspersonalet arbejder med farlige mennesker, som samfundet ikke ønsker at have gående på fri fod.

- Man er altså nødt til at have nogle vilkår, så vi kan være trygge i det arbejde, vi skal udføre med dem, siger Bo Yde Sørensen.