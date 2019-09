For mange indsatte og for få senge: Nyborg Fængsel skal have ekstra pladser

Der er trængsel i landets fængsler. Siden januar 2019 har det nemlig været for mange indsatte til cellerne, og belægningsprocenten har været 101. Det er den højeste belægning i over 20 år.

- Den er meget alvorlig. Vi har et ganske højt belæg, og desværre ser det kun ud til at blive værre resten af året og ind i næste år. Så det er absolut en kritisk situation, siger Bo Yde Sørensen, der er forbundsformand i Fængselsforbundet.

Antallet af indsatte er steget fra cirka 3400 i 2015 til 4000, og det presser fængslernes mure. Derfor vil man nu lave ekstra pladser i flere fængsler, heriblandt Nyborg Fængsel.

Stor udfordring

Det har ikke været muligt at åbne nye celler i takt med det øgede antal indsatte, da der er mangel på fængselsbetjente.

- Vi har brugt alle pladser i forvejen og har over 100 procents belægning. Det betyder, lidt karikeret sagt, at vi har de indsatte siddende i kosteskabet og sovende på bordtennisborde rundt omkring. Der er simpelthen ikke plads til flere fanger nu, siger Bo Yde Sørensen.

Nyborg Fængsel skal hen mod næste sommer have ekstra pladser, så belægningen kan komme under 100 procent igen. Foto: Thomas Greve

Og det har været en stor udfordring at rekruttere medarbejdere til fængslerne, også det i Nyborg.

- Det er en meget alvorlig opgave, for i øjeblikket kan vi simpelthen ikke skaffe de fængselsbetjente, vi skal bruge til at drive kriminalforsorgen i særdeleshed på Fyn og Sjælland. Og så er overbelægning noget af det, der historisk set slider allermest på personalet i et fængsel, understreger Bo Yde Sørensen.

Når der ikke er nok fængselsbetjente, er der heller ikke tid nok til de indsatte, og det giver et hårdt arbejdsmiljø. På den måde får de indsatte, ifølge Bo Yde Sørensen, nemlig ikke noget forhold til betjentene, så det er lettere for dem at have en voldelig adfærd.

Bliver ved med at stige

Kriminalforsorgen forventer at åbne 200 nye pladser frem mod næste sommer, da det gennemsnitlige belæg forventes at stige med knap 100 indsatte til næste år. Der vil altså være over 4000 indsatte på landsplan. Derfor er de ekstra pladser nødvendige for at holde belægningsprocenten under 100 procent.

Nyborg Fængsel er et af tre fængsler, hvor man planlægger at udvide. Lige nu er der 140 fængselsbetjente til 312 indsatte. Spørgsmålet er, om det kan lade sig gøre at huse flere indsatte i fængslet.

- Alt kan lade sig gøre, og vi skal jo løfte den opgave, som samfundet pålægger os. Der er bare nogle store udfordringer. Vi er nødt til at se på, hvordan vi kan sørge for, at der ikke er endnu flere, der stopper i jobbet, siger Bo Yde Sørensen.

