Verdens største cykelløb: Nyborg godkendt som målby

Når verdens største cykelløb Tour de France skal køres i sommeren 2021, kommer en del af touren til at foregå i Nyborg. Mandag blev byen godkendt som målby af den målbyansvarlige fra Tour de France.

Tue Kempf, der er projektchef for Tour de France i Nyborg Kommune har forberedt sig godt på mandagens målgodkendelse.

- Vi skal kigge på målområde og de forskellige positioner til tribuner, kommentatorvogne osv., og så skal vi kigge på den generelle infrastruktur. Hvordan kommer lastbilerne ind og ud af byen, og hvordan får vi plads til de mange tusinde mennesker, der vil strømme til Nyborg, fortæller Tue Kempf.

Logistikken skal spille

Cykelentusiaster på Fyn skal skrive 3. juli 2021 i kalenderen. Her vil Tour de Frances anden etape efter planen nemlig afgøres i Nyborg. Og det er ikke kun arrangørerne og folkene i Nyborg Kommune, der får travlt.

- Det betyder en ekstraopgave, som vi er glade for at få, for det bliver et kæmpe stort arrangement og en fest i Nyborg. Men det bliver en af de største opgaver, vi nogensinde har haft, siger Asbjørn Høy Larsen, der er politikommisær og leder af planafdelingen i Fyns Politi.

Selskabet bag Tour de France i Danmark, Grand Depart Danmark, har haft meget at se til op til målgodkendelsen.

- Det er jo verdens største cykelløb og en af verdens største sportsbegivenheder, der kommer til Nyborg. Vi har været rundt og se på, hvordan de kan være her og hvordan hele logistikken går op, så alle får de bedst mulige oplevelse, fortæller Alex Pedersen, direktør i Grand Depart Danmark.

Han var dog ikke i tvivl om, at alt ville blive godkendt.

- Her har vi logistikken, infrastrukturen og så er vi gode til at få signaleret og solgt det rigtigt, understreger han.

En fest i Nyborg

Målgodkendelsen gik helt efter planen, og nu kan byen se frem til at få de mange cykelryttere i mål på Tourens anden etape i 2021.

- Når Tour de France rammer Nyborg, så er det ikke bare et cykelløb, det er et internationalt megaevent med alt, der følger med. Det er kæmpe logistik med tribuneområder, kommentatorbokse, vip-områder og mange mediebiler, siger Tue Kempf.

Ruten er lagt i Nyborgs gader, og Tue Kempf glæder sig til at opleve stemningen fra verdens største cykelløb i byen.

- Det er en fuldstændig unik mulighed for Nyborg også for at skabe en fantastisk fest for borgere i Nyborg, og dem, der kommer hertil i juli 2021.