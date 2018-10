Hvidvasksagen: Nyborg holder fast i Danske Bank

Politikerne i Nyborg Kommune har besluttet ikke at droppe Danske Bank - med mindre, at Danske Bank findes skyldig i hvidvask af milliarder.

Således vil Nyborg Kommune holde fast i den kontrakt, som man har med Danske Bank. Den kontrakt løber til april 2020.

- Helt grundlæggende synes jeg da, at der er et eller andet umoralsk i den måde som Danske Bank har ageret på. Og på den ene side har jeg da også lyst til, at sige nu trækker vi bare pengene ud af Danske Bank og er ikke kunde hos dem længere.

- Men så simpelt er spørgsmålet jo bare heller ikke i forhold til vores kommune. Det handler også om, hvornår kan vi komme ud af en aftale, og skal vi virkelig bruge skatteborgernes penge på at komme ud af en bankaftale, siger socialdemokratiske medlem af Økonomiudvalget, Sonja Marie Jensen.

Niels Bang-Hansen, direktør i Danske Banks erhvervsafdeling, siger til TV 2/Fyn, at man godt er klar over situationens alvor:

- Vi er jo ikke tonedøve i Danske Bank, så vi er godt klar over, at denne her situation er super alvorlig. Derfor udestår der et kæmpe arbejde med at få genskabt tilliden mellem banken, samfundet og vores kunder.

På Fyn bruger tre kommuner Danske Bank: Nordfyn, Nyborg og Svendborg kommuner. De øvrige fynske kommuner benytter sig af Nordea, dog skifter Middelfart ved årsskiftet Nordea ud med Jydske Bank.

Accepterer ikke hvidvask eller lignende

Ifølge borgmester Kenneth Muhs (V), er det besluttet, at følge udvikling om hvidvasksagen tæt.

- I det øjeblik der kommer en afgørelse på det her, vil det betyde, at vi sætter os ned og kigger på, hvad det skal få af betydning.

Nyborg Kommune slår således koldt vand i blodet og afventer politiets arbejde i sagen.

- Det er vigtigt at sige, at vi ikke kan acceptere, at man har forhold omkring hvidvask, eller det kan være skatteforhold eller andet. Det er også derfor, at vi har besluttet, at når vi nu skal i udbud, så er der kriterier der arbejdes ind i det, som sikrer at vi kan bryde ud af kontrakten dersom man ikke lever op til det, slår Kenneth Muhs fast.

