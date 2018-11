Nyborg klar med masterplan for bymidte

Fra den 1. januar 2019 igangsættes den største ændring af Nyborg By, der er foretaget siden Christian den 3. anlagde byen.

Som opfølgning på et strategisk byudviklingsprojekt, gennemført af Gehl Architects, er der i 2019 udpeget ni konkrete projekter, der skal igangsætte forandringen af Nyborg By, så der på sigt skabes sammenhængskraft fra motorvejsafkørsel Nyborg Ø og ind til centrum af byen.

Butikslokaler i Korsgade 11 i Nyborg omdannes til formidlingsbutik, og fra den 30. november og året ud bliver det muligt for alle at få overblik over ændringerne i 2019 og den overordnede vision med projektet.

Dele af projektet har længere udsigter. Det gælder blandt andet sammenhængen mellem den østlige motorvejsafkørsel ad Storebæltsvej ind til Nyborgs bymidte.

Hurtige projekter gennemføres nu

Men politikerne har også udpeget ni lavthængende "frugter", der er projekter, som kan udføres inden for de kommende to år.

Den samlede pris er 5,6 millioner kroner, og projekterne indeholder bedre forhold for gående og cyklister, en mere tydelig vejvisning, en bedre markering af byens historiske fortid, små bynære og møblerede åndehuller både ved banegården og tættere på bymidten og events hen over året, som skal komme både byens egne borgere og turister til gode.

Netop markeringen af historien spiller sammen med kommunens ønske om at blive optaget på Unescos kulturarvsliste. Netop nu er en ombygning og restaurering af Nyborg Slot til næsten 300 millioner kroner i fuld gang og skal være afsluttet i 2021.

Den kommende tid vil byudviklingsplanerne komme i høring, og til marts er det planen, at byrådet skal vedtage planerne endeligt.

Her er de nye projekter placeret.