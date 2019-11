Nyborg-rektor hædret af lærerforening

Rektor på Nyborg Gymnasium Henrik Vestergaard Stokholm kom i vælten, da han i december sidste år trodsede Nyborg Kommune.

Nyborg-rektoren lod de to somaliske søstre Roda og Roweyda Abdisalan Hussein fortsætte i deres 10. klasse på Nyborg Gymnasium, efter kommunen havde lukket for alle ydelser, fordi søstrene og deres familie efter tre års ophold i Danmark var blevet udvist.

For den handling og hele forløbet blev rektoren i fredags hædret af Frie Skolers Lærerforening. Rektoren fik prisen og de 10.000 kroner, som følger med, for modigt at forsvare alle børn og unges ret til skolegang og uddannelse.

- Jeg er meget beæret, stolt og ydmyg over, at I har tænkt på mig. Det varmer virkelig oven på et dramatisk år, sagde Henrik Vestergaard Stokholm i forbindelse med overrækkelsen af prisen.

Det fortæller lærerforeningen i en pressemeddelelse.

Lærer Bjarne Jørgensen fra Bagsværd Friskole motiverede på hovedbestyrelsens vegne valget af Henrik Vestergaard Stokholm blandt andet ved at sige, at samfundet har brug for folk som Nyborg-rektoren. Folk som med Bjarne Jørgensens ord tør stå op for deres værdier og kæmpe for det, de mener, er rigtigt.

- I vores øjne er du, Henrik Stokholm, netop en mand med orden i sit moralske kompas, en mand, der er loyal over for de værdier, som det danske samfund bør bygge på: tolerance, medmenneskelighed samt en respekt for grundlovens ord.

Værdimæssigt jordskred

Selv om han naturligt var glad for at modtage prisen, der blev overrakt i forbindelse med foreningens repræsentantskabsmøde i netop Nyborg, udtrykte Henrik Vestergaard Stokholm, at han ville ønske, at det ikke havde været nødvendigt at give priser til folk som ham.

- Sagen og kampen for familien Abdisalan Husseins børns ret til at gå i skole vidner om et fundamentalt værdimæssigt og politisk jordskred, som truer retsstaten og de værdier vores skoler og samfund bygger på. Den udvikling er jeg virkelig ked af, sagde gymnasierektoren.

De 10.000 kroner, som følger med prisen, gav Henrik Vestergaard Stokholm videre til det interkulturelle hus i Nyborg, Mødestedet.