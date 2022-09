Det er ganske vist: Borgmester har fået troen på slotsprojekt tilbage

Der er sten på vejen endnu

Borgmesteren var altså begejstret, da han var tilbage i Nyborg efter mødet. I Slots- og Kulturstyrelsen har de endnu ikke armene højt hævet.

I en mail til TV 2 Fyn skriver direktør for Slots- og Kulturstyrelsen, Jesper Hermansen:

- Der er stadig brug for at afklare nogle detaljer, så vi er ikke helt i mål endnu. Men vi er kommet tættere på, og der er en vilje blandt alle parterne i projektet om at få enderne til at mødes. Vi er optimistiske om, at det vil lykkes, lyder det fra direktøren.

Det er tidligere kommet frem, hvordan slottet kommer til at se ud, når renoveringen er færdig.