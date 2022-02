Naboer til Nyborg Slot: - Til grin og pinligt

Tau Ertmann, restauratør, Restaurant Sneppen

Hvordan er det at være nabo til Nyborg Slot?

- Det er lidt mindre en byggeplads nu, og vi kan forhåbentlig snart nyde udsigten hernedefra. Det har taget sin tid! Det betyder forhåbentlig også, at jeg snart kan få nogle gæster ind i huset, som kommer til byen for at se slottet. Hvis genåbningen trækker ud, får vi ikke så mange gæster.

Hvad betyder slottet for borgerne i Nyborg og for byens identitet?

- Nyborg har været en større by, end den er nu. DSB sad en gang på halvdelen af byen, men det gør de ikke mere. Det gamle slot, der ligger her midt i byen, er dét, der tilbage i Nyborg.

- Der er en gammel kongeby, og det er folk også godt klar over. Dét, at der står et halvfærdigt projekt, tror jeg, går mange borgere på. Det synd og skam, at vi går og kigge på alle de containere, når nu det kunne være så flot. Det er brandærgerligt, at det skal trække ud på grund af noget finansiering.