Nyborg Slot er blevet håndværkernes bootcamp

Forud for restaurering til mange millioner skal håndværkere løse store udfordringer med måden de sætter slottet i stand.

Tok, tok, tok...

Mejslen skærer sig for hvert slag fra hammeren længere ind i det århundrede gamle mørtel mellem de røde mursten.

Små stykker mørtel flyver omkring og rammer ind i mellem håndværkeren i hovedet. Både hår og skæg er for længst farvet hvidt og gråt.

Pludselig stopper han, lægger hammer og mejsel og stikker hånden ind i hullet i muren.

- Se. Et stykke tegl. Jeg vil gætte på, at det er fra omkring år 1400, smiler han, mens det skrøbelige stykke murfyld brækker i to.

Nyborg Slot er i dårlig stand

Stedet er Nyborg Slot, og håndværkeren, der passende hedder Kim Nyborg, er del af en gruppe, der er i træningslejr.

Det kan man med glimt i øjet godt kalde det. For de er ved at finde ud af, hvordan de skal få restaureret slottet, der bærer tydelig tegn på århundredes forfald.

De skal løse en opgave, der løber samtidig med, at Nyborg Slot får bygget nye mure og tårne på det historiske område. Et projekt, der i alt løber op i 251 millioner kroner. Og som skal stå færdigt i 2020.

Håndværkerne er gået i træningslejer på Nyborg Slot. Bootcampen går ud på at finde ud af, hvordan man skal restaurere det forfaldne slot. Undervejs dukker overraskelser, som for eksempel et stykke tegl fra 1400-tallet op. Foto: Preben Dahl

- Hvis vi ikke gør noget, braser det sammen. Det er bestemt ikke pjat. Nu skal vi restaurere, bevare og tilgængeliggøre. Men før det skal vi se, hvordan vi gør det. Og det er ned i detaljerne som til, hvordan vi skal flytte tunge egebjælker, så håndværkerne kan holde til det og gøre det forsvarligt, forklarer Janus Møller Jensen, afdelingsleder på Nyborg Slot for Østfyns Museer.

