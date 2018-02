Nyborg vil frem i bussen: Med i kapløb om landets første førerløse busser

Mange danske kommuner har vist stor interesse for at få førerløse busser til at fragte borgerne. Nu har Nyborg Byråd sat fart på et projekt, der skal binde bymidten sammen.

Hvis ikke man vidste bedre, kunne man godt tro, at en række professorer i øjeblikket har fået lov at bruge borgmesterkontoret i Nyborg til frihåndstegning for en ny opfindelse. Men de mange streger og tegninger er kommunens første indledende øvelser på en ny bystrategi bundet sammen af førerløse busser. - Det smarte i busserne er, at man kan have dem kørende i små gader og på små strækninger. Der er mulighed for at stige af og på uden en større defineret busplan. Du kan selv påvirke bussen og trykke så den kører af sted. I fremtiden kan man også forestille sig, at man selv kan indtaste sin rute, fortæller Nyborgs borgmester, Kenneth Muhs (V). De førerløse busser skal binde bymidte, marina, slot, banegård og det spirende erhvervs- og byområde ved Storebæltsvej sammen. Læs også Satser på førerløse biler på Ærø inden for fem år Det er busser som denne, der inden længe kan trille rundt i Nyborg. Foto: Autonomous Mobility. Byrådets partier er enige om, at ideerne har første-prioritet, så byen er bundet sammen, når det store slotsprojekt er færdigt, og marina og nyt havnebad er indflytningsklart. Det vil sige, at idéfase og høring skal være klar senest til sommer, så man kan få investeringerne med i 2019-budgettet. Kommuner vilde med selvkørende busser Nyborg er ikke alene om at have kig på de selvkørende busser. Et sted mellem 80-85 af landets kommuner har ifølge firmaet Autonomous Mobility positive tanker om selvkørende busser. Firmaet, der er ejet af Semler Gruppen og dermed hele Volkswagen-familien i Danmark, har allerede sendt sit første projekt til godkendelse hos Vejdirektoratet, der forventer en sagsbehandlingstid på tre måneder. Læs også Buschauffør fyret: Stoppet med promille på 1,6 00:17 Hvorfor bruge de busser, man kender, når man kan køre med de førerløse, spørger Kenneth Muhs. Luk video Ud over Vejdirektoratet skal Rigspolitiet og Færdselsstyrelsen være med i godkendelsen. Det er fortsat en hemmelighed, hvilken kommune der står bag projektet, og Autonomous Mobility ønsker ikke at afsløre, hvem man samarbejder med. - Der er stor prestige i at komme først med de førerløse busser. Derfor har vi lovet ikke at gå offentligt med projektet, fortæller Anne Rosa Simonsen fra Autonomous Mobility. Ifølge afdelingsleder Andreas Egense fra Vejdirektoratet er der flere projekter på vej. Indtil videre er der udført testkørsler på lukkede områder ved Autonomous Mobility i Lyngby, i Aalborg og Albertslund. Busserne styres først igennem den planlagte rute med et joystick. Ved hjælp af sensorer husker busserne ruten og stopper eller sætter farten ned, hvis der kommer genstande ind over kørearealet. Først når Vejdirektoratet har godkendt projekterne, kan der udføres forsøg i såkaldt blandet kørsel - altså på den planlagte kørestrækning. Mens Danmark endnu har sine første førerløse busser til gode, har Stockholm netop indsat førerløse busser i en testperiode på et halvt år. Og netop projektet i Stockholm er et af forbillederne i Nyborg. 02:00 Luk video