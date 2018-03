Nyborgs borgere kan nu stille forslag til byrådet

Forsøg på hjemmeside skal køre et år.

Borgerne i Nyborg Kommune får snart mulighed for at fortælle politikerne, hvad de ønsker, politikerne skal behandle i byrådet.

Efter samme model som Middelfart Kommune bruger, kan borgerne i Nyborg snart udfylde en formular på kommunens hjemmeside, som administrationen så opretter som et borgerforslag på hjemmesiden. Herefter kan andre borgere udfylde en anden formular, hvis de støtter forslaget.

Kommunen har overvejet, om man ikke bare skulle oprette en Facebook-side til borgerforslag, men ulempen er, at det ikke umiddelbart er muligt at vide, om de personer, der "liker" forslaget er bosat i kommunen.

Arbejdsgruppen bag forslaget anbefaler, at der indføres en model svarende til modellen i Middelfart, og at ordningen evalueres efter et år.

Nyborgs økonomiudvalg støtter forslaget, der behandles på byrådsmødet tirsdag.

Nyborgenserne kan allerede i dag kan få bragt en sag til politisk behandling ved at henvende sig til et medlem af byrådet.