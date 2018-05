Nyborgs sildegigant trækker endnu en fisk i land

Nyborg-virksomheden Tenax Sild overtager endnu en virksomhed.

Tenax Sild i Nyborg overtager Ålbæk-virksomheden Launis og bliver dermed landets største virksomhed inden for sildeforædling og fiskefrikadeller.

Det skriver Fødevare Watch.

I forbindelse med overtagelsen får Launis 20 procent af aktierne i Tenax Sild, mens Tenax Sild til gengæld med virkning fra 1. maj har overtaget aktiviteterne sild, fiskefrikadeller, kaviar og paté fra Launis.

Samtidig fortsætter Launis med aktiviteterne rejer og røgvarer.

Læs også Sildefusion giver smør på brødet i Nyborg

- Vi har været i dialog et stykke tid, og jeg synes på mange måder, at vi er to familievirksomheder med nogle traditioner, som vi glæder os til at videreføre sammen. Det bliver en virksomhed med en stor produktion, siger bestyrelsesformand i Tenax Sild, Michael Pedersen, til Fødevare Watch.

De økonomiske detaljer i forbindelse med handlen er ikke offentliggjort.

Ny mand i bestyrelsen

Gert Nielsen, der er medejer og administrende direktør i Launis, indtræder i bestyrelsen hos Tenax Sild.

For få år siden overtog Tenax Sild Lykkeberg fra Holbæk og samlede alle aktiviteter i Nyborg.

Michael Pedersen, der er hovedaktionær i Tenax Sild, er søn af stifteren Jørgen Pedersen, og har drevet virksomheden siden 2005.

Læs også Verdens første sejlende akvarium er søsat i Assens

Foruden Launis er Industriel Udvikling mindretalsaktionær i Nyborg-virksomheden.

Tenax Sild har netop afleveret sit 2017-regnskab til selskabsstyrelsen.

Ifølge regnskabet gav virksomheden et overskud før skat på 4,6 millioner sidste år, og egenkapitalen er nu på knap 60 millioner kroner.

Der er 65 medarbejdere omregnet til heltidsansatte.