Nybyggeri på Østerbro: 44 rækkehuse med udsigt til åen

Arkitektgruppen bygger 44 nye rækkehuse i centrum af Odense. Prisen bliver tre millioner kroner for 100 kvadratmeter.

Boligbyggerierne hamrer frem i Odense, og når sommeren står på sit højeste, begynder Arkitektgruppen på byggeriet af endnu et boligområde.

I september 2019 står 44 spritnye rækkehuse med udsigt til åen i Odense-bydelen Østerbro klar til flyttekasser og beboere.

Læs også 300 nye boliger er på vej til Odense bymidte

- Vi har i lang tid haft et godt øje til Østerbro-kvarteret, der udvikler sig i en spændende retning. Her kan man bo i hjertet af Odense, men med luft og grønne omgivelser. Vi glæder os til at skabe endnu et dejligt sted at bo i Odense, og med Ginnerup Arkitekters gennemførte projekt skaber vi optimale rammer for de kommende beboere i byhusene, fortæller Robin Feddern, administrerende direktør i Arkitektgruppen.

Åbent hus

Rækkehusene bliver mellem 100 og 107 kvadratmeter store og vil koste tre millioner kroner.

Kvadratmeterne fordeler sig på to etager, fire værelser, åben stue i forbindelse med køkken med adgang til privat terrasse og fælleshaven Skt. Jørgens Haven, der løber helt ned til vandet, der slynger sig gennem Odense.

- Det er uden sidestykke. Det findes ikke andre steder, siger indehaver af Nybolig Palle Jensen, Peter Schultz Jensen, der har de 44 rækkehuse til salg.

Læs også 500 på venteliste til Nyborg-lejligheder med havudsigt

Rækkehusene får alle privat terrasse med adgang til stor fælleshave. Foto: Arkitektgruppen

Allerede nu har fem familier reserveret en bolig, som ejendomsmægleren kalder ideel til børnefamilier. Det er dog ikke kun forældre med småbørn, der har underskrevet en købsaftale.

- Dem, der har reserveret, er både børnefamilier og modne familier. Det er en kombination, fortæller Peter Schultz Jensen.

På søndag holder Nybolig åbent hus i Skt. Jørgens Haven fra klokken 12 til 14. Der er fri adgang for alle interesserede.