Nycirkus til Fyn: - Andet end glitter-g-streng og nøgne mænd

TinCanCompany i Odense arbejder på at udbrede teatergenren nycirkus på Fyn. Nu er de aktuelle med den første fynskproducerede nycirkus-forestilling.

- Det er teatralsk cirkus. Du finder sjældent dyr i nycirkus. Og du finder sjældent klassisk cirkusestetik med damer i glitter-g-streng og store svedende, nøgne mænd. Men det inddrager en masse kunstformer.

Rune Vadstrøm Andersen er nycirkusartist og en del af TinCanCompany i Odense, der arbejder på at udbrede scenekunstgenren nycirkus på Fyn.

Intet er, som det plejer at være. Lidt ligesom Alice i eventyrland. På syre Rune Vadstrøm Andersen, nycirkusartist

Den ukendte genre er langt fra, hvad fynboerne er vant til at se. Men nu får de atter muligheden, når den første fynskproducerede nycirkusforestilling Planck - Tiny Circus Big Universe slår teltdugen op for interesserede.

- Forestillingen er mere et univers end en historie. Man skal kravle ind ad en lille indgang som en port til en anden dimension. Intet er, som det plejer at være. Lidt ligesom Alice i eventyrland. På syre, forklarer Rune Vadstrøm Andersen.

Udover Rune Vadstrøm Andersen, består TinCanCompany også af nycirkusartist Gry Lambertsen.

- Vi arbejder på at skabe et centrum for nycirkus. Og vi tænker, at det (red. Odense) ligger rigtig fint placeret midt i landet, så alting ikke foregår i København, siger hun.

HVAD ER NYCIRKUS? - Nycirkus er en blanding mellem klassiske cirkusdiscipliner og blandt andet teater, dans og performance



- Det mest kendte nycirkus er canadiske Cirque du Soleil



- Genren opstod midt i 1970'erne i Frankrig



- Den kom til Danmark i 1990'erne



- Nycirkus er stadig en forholdsvis lille del af det danske teatermarked



- I 2016/2017 var kun 3,8 procent af det samlede teaterpublikum inde og se en nycirkusforestilling/performanceforestilling



Kilde: ny-cirkus.dk

Populært i nabolande

Gry Lambertsen og Rune Vadstrøm Andersen har været i nycirkus-branchen i 20 år. Sammen har de været med til at udbrede den smalle scenekunstform i Danmark.

Nycirkus kom til Danmark i 1990'erne. Siden har den mest været praktiseret i det københavnske.

Men genren har haft svært ved at bide sig fast i det danske publikum. Og i 2016/2017 var kun 3,8 procent af det samlede teaterpublikum inde og se en nycirkusforestilling i Danmark.

Anderledes er det i Sverige og Finland. Her findes nycirkus-uddannelser op til kandidatniveau.

- Vi er et lille land, og det er ikke fordi, der ikke er en talentmasse, men det har svært. Og når der ikke findes en uddannelse, så rejser artisterne ret hurtigt til udlandet, forklarer Rune Vadstrøm Andersen.

Siden 2014 har Danmark forsøgt sig med en dedikeret nycirkus-uddannelse - Akademiet for Moderne Cirkus - som er placeret i regi af AFUK i København. Men i 2018 udløber bevillingen. Og det er endnu uvidst, om uddannelsen vil fortsætte.

Er fynboerne klar?

Tilbage står det helt store spørgsmål, om fynboerne er klar til at tage imod den smalle scenekunstform nycirkus.

- Jeg tror på det. Man skal tro på noget, før at det overhovedet kan blive til noget. Og nogle skal jo være foregangsmænd- og kvinder, siger Gry Lambertsen.

Det er Dynamo Workspace der står bag TinCanCompanys forestilling Planck - Tiny Circus Big Universe, og forestillingen har premiere 9. maj. Det foregår i et 50 kvadratmeter stort cirkustelt. Og med på scenen er musiker, performer og komponist Camilla Bang.