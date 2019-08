Nyd formiddagen - senere kan der komme regn

DMI's udsigt for det det fynske område, der gælder til tirsdag morgen:

Først mest tørt og stedvis lidt sol ellers skyet og i løbet af eftermiddagen kommer der regn.

Temperaturer op omkring 20 grader, og svag til jævn vind, mest mellem syd og vest.

I aften og i nat overvejende skyet og til tider regn, men ud på natten opklaring vestfra, dog med byger.

Temperaturer. ned omkring 15 grader, og svag til frisk vind mest fra sydvest.

Torden senere på ugen

Samme vejrbillede ventes tirsdag, hvor der i gennemsnit vil falde mellem fem og otte millimeter regn.

Mængden af regn vil tage til onsdag, hvor der kan falde op mod ti millimeter flere steder. Her vil et lavtryk i de højere luftlag gøre luften mere ustabil, og det kan føre til en hel del flere byger med torden.

Det vil klare mere op i løbet af torsdagen og fredagen, men der kan stadig komme flere byger med torden, viser DMI's prognoser.

Det er et højtryk over Det Irske Hav øst for Danmark, der sørger for det ustadige vejr.

- Lavtrykket bevæger sig langsomt over Nordsøen, hvor det vil gå stille og roligt i opløsning. Sammen med lavtrykket i de højere luftlag giver det ustadigt vejr, siger Klaus Larsen til Ritzau.

Ikke slut med sommerdage

Meteorologen mener ikke, at det er helt slut med sommerdage og 25 grader.

- I weekenden kan vi - i hvert fald i de sydlige egne - få mellem 25 og 27 grader, siger Klaus Larsen.

Resten af Europa er også begyndt at svede mindre, efter at en hedebølge i juli sørgede for temperaturer over 40 grader flere steder.

I Frankrig og i Tyskland kommer temperaturerne sjældent over 30 grader i øjeblikket.