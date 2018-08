Nyd varmen: Snart forsvinder solskinnet

Onsdag og torsdag bliver sommervarme. Til gengæld byder weekenden på regn og køligt sommervejr.

Find badetøjet og solcremen frem. Hvis du vil nyde det lune sommervejr, er det måske snart sidste chance.

DMI spår nemlig, at onsdag og torsdags lune vejr bliver erstattet af køligere luft i weekenden.

Onsdag kan fynske termometre lokalt ramme 26 grader. Dermed bliver der tale om årets 70. sommerdag.

DMI oplyser, at vejrsituationen bliver stort set identisk torsdag. Også her skulle temperaturen runde de 25 grader. Onsdag bliver fri for nedbør.

Men allerede torsdag kan fynboerne få en forsmag på weekendens vejr. DMI regner med syv millimeters nedbør.

Råkold weekend

Når kalenderen skriver lørdag skal badetøj sandsynligvis erstattes af striktrøjer. På Fyn kommer højeste temperatur til at ligge på 15 grader. Faldet i dagstemperatur begynder allerede fredag. Her forventer DMI en dagstemperatur på omkring 18 grader.

Foruden køligere temperaturen byder weekenden ifølge DMI også på nedbør. Den præcise mængde er fortsat lidt usikker, men nedbør skulle ramme de fynske haver.

Uge 35 starter også vådt. Mandag er der meldt to millimeters nedbør, mens temperaturen runder de 20 grader.