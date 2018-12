Havneplaner på plads: Nye boliger, bibliotek og busterminal på vej

Hvordan skal fremtidens haveområde i Kerteminde se ud?

Det spørgsmål har politikere og borgere diskuteret og debatteret i flere år. Men nu er en ny plan for den nordøstfynske havn meget tæt på at blive en realitet.

- Det har været en lang proces, men måske har netop dét været godt, siger Tim Jeppesen, der er kommunaldirektør i Kerteminde Kommune.

Et flertal i Økonomiudvalget har vedtaget en plan for, hvad der skal ske i området omkring havnen. Det er områderne Strandkilen, Nordre Havnekaj samt Islandsgade og Grønlandsgade, der skal udvikles.

- Det er en plan, der gør, at de havnearealer, vi har, faktisk bliver brugt og kommer vores borgere til gode. Det har været vigtigt, fordi vi har en tanke om, at havnearealerne har en meget stor kvalitet, og at vi ved at tænke os lidt om kan få endnu mere ud af dem, fortæller Tim Jeppesen.

Konkret vil Kerteminde med den nye havneplan blandt andet få 119 nye boliger, et turistkontor og et bibliotek.

Derudover skal den nuværende busterminal rykkes hen til den store plads, hvor bådene i dag bliver opbevaret på land.

DF: Rationalet mangler

Politikerne i Økonomiudvalget har fået et flertal for havneplanen, men den skal først endeligt vedtages af byrådet torsdag 20. december.

Borgmester Kasper Ejsing Olesen (S) glæder sig over, at det efter mange års uenighed er lykkedes at finde et flertal.

- Kerteminde har desværre udadtil igennem mange år været kendt for, at der skete ikke rigtig noget udvikling. Det her er et bevis på, at det byråd, vi har siddende nu, faktisk gerne vil udvikling, forklarer Kasper Ejsing Olesen (S).

Sådan kommer Nordre Havnekaj til at se ud. Foto: Kerteminde Kommune

Selvom der er flertal for havneplanerne, er Dansk Folkeparti og Enhedslisten imod.

- Det er da positivt, at der sker noget. Det er jeg helt med på, men jeg synes bare, man skal tænke sig om, inden man går i gang med sådan en stor plan. Og det synes jeg ikke, man har gjort i det her tilfælde, siger Terje Pedersen, som er Dansk Folkepartis medlem af Økonomiudvalget.

For ham er det nogle helt konkrete planer, han er modstander af. Blandt andet forstår han ikke, hvorfor busterminalen skal flyttes.

- Man tager en centralt beliggende busstation og flytter til bådopbevaringspladsen samtidig med, at man udvider havnen med omkring 50 til 100 pladser, forklarer Terje Pedersen (DF).

Allerede flere henvendelser

Hos borgerne er der delte meninger om, at der nu rent faktisk kommer en plan for udviklingen af byens havn.

- Jeg synes, det er på høje tid. Havnen ligger død, og det er kedeligt at gå dernede. Marinaen er der jo liv i, men det sidste stykke er jo dødt, og så kommer Brugsen. Så jeg synes, det er en god idé, siger Lisbet Gram Hansen fra Kerteminde.

Ægteparret Søren og Kirsten Storm er lidt mere tilbageholdende med de rosende ord om havneplanen.

- Det er da altid noget, at der bliver vedtaget noget. Det har været længe undervejs, fortæller Kirsten Storm.

- Men det er godt, det har været så længe undervejs, for ellers var det gået ligesom i Nyborg, Bogense, Middelfart og alle randbyerne rundt om Fyn. De har fået smadret deres havnemiljø, synes jeg, forklarer Søren Storm.

Uanset om man er modstander eller ej, så er arbejdet med at gøre havneplanen til virkelighed allerede i gang.

- Vi har mange henvendelser. Vi har henvendelser fra større investorer, som har lyst til at købe store arealer, men vi har også fået flere og flere henvendelser fra mindre investorer. Det vil også sige privatpersoner, fortæller kommunaldirektør Tim Jeppesen.