Nye Borgerlige har ambitioner: - Vi får valgt to på Fyn

Mellemøsten er skiftet ud med en fynsk kostald for den tidligere efterretningsofficer Klaus Kroll. Han er Nye Borgerliges fynske spidskandidat, og i de kommende måneder skal han rekognoscere terrænet og lære Fyn at kende, så han kan blive valgt til Folketinget.

Mandag besøgte han både gartnerier og en kvægbesætning på Nordfyn.

- Vi skal interessere os meget mere for landbruget og i det hele taget vores fødevareklynge. Dels fordi det har en enorm stor samfundsgavnlig effekt økonomisk, men også fordi den måde vi producerer på faktisk er en af verdens bedste, og det går lidt tabt i diskussionen om landbruget, forklarer Klaus Kroll i kostalden hos kvægavler Lars Iversen i Skamby.

Flere emner end udlændingepolitik

Klaus Kroll er ikke bosat på Fyn. Han kommer fra Stevns Kommune på Sjælland. Her har han været aktiv i Det Konservative Folkeparti og har blandt andet være lokalformand i partiet. Men efter et brud med Konservative vil han nu vælges til Folketinget for Nye Borgerlige, og hans mærkesager er klar:

- Jeg har forsvar, jeg har landbrug og jeg har miljø, og partiet står på mange flere ben, selvom vi bliver hypet utroligt meget på udlændingedebatten, fordi det er den væsentligste ting, som vi gerne vil have styr på. Men nedenunder det har vi jo rent faktisk al politik liggende på hylderne, forklarer Klaus Kroll.

Vi tror på, at den politik vi har på hylderne appellerer så bredt, så vi rent faktisk godt kan få to mandater Klaus Kroll, spidskandidat på Fyn, Nye Borgerlige

To fynske mandater

I weekenden holdt Nye Borgerlige landsmøde, og partiet har skyhøje ambitioner. De vil have afgørende indflydelse på den politik, som en kommende regering skal føre i Danmark. Og på Fyn er ambitionerne også store. Her går Klaus Kroll efter, at partiet får to mandater.

- Det er klart, at hvis man som politiker ikke har en ambition, så kan man ligeså godt lade være med at stille op. Vi tror på, at den politik vi har på hylderne appellerer så bredt, så vi rent faktisk godt kan få to mandater. Men om vi havner der, det må vælgerne jo afgøre, siger Klaus Kroll.

I dag er Klaus Kroll selvstændig og er partner i et firma der sælger træflis. Han er gift og har to børn. Og derudover kan han også kalde sig forfatter. I 2008 udkom hans debutroman "Den Hellige Kriger".

Ikke store fynske chancer

TV 2/Fyns politiske analytiker Jesper Buch giver ikke partiet mange chancer for at få et fynsk mandat. I den seneste måling som Epinion har lavet for DR, står partiet til 3,4 procent af stemmerne (se også frisk måling fra Ritzau herunder), men andre målinger er knap så positive.

- Som det ser ud nu, er det stærkt tvivlsomt, om partiet overhovedet får et enkelt mandat på Fyn, og det er helt urealistisk, at Nye Borgerlige skulle få to mandater. Hvis man ser på de vægtede geografiske målinger, så har de ikke i en eneste af dem stået til at få et fynsk mandat, siger Jesper Buch.

Læs også Odense-politiker nummer to på Konservatives fynske stemmeseddel