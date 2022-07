Nye busruter møder kritik: Pernille og hendes familie må overveje at flytte

Vil evaluere det nye busnet

Det nye busnet i Danmarks tredjestørste by er designet og politisk vedtaget af Odense Kommune. Ifølge by- og kulturrådmand i Odense Kommune Søren Windell (K) er beslutningen truffet for at "sikre den bedste sammenhæng mellem letbanen og busserne" for flest mulige borgere inden for et givent budget.

- Der findes desværre ikke et perfekt busnet, som alle vil rose, for det vil kræve uanede økonomiske ressourcer. Nogle borgere vil med de nye busnet få en bedre adgang til den kollektive trafik, mens nogen desværre også vil opleve en ringere adgang, siger rådmand Søren Windell (K) og fortsætter:

- Derfor vil vi også sammen med Fynbus evaluere det nye busnet og se på, om der skal foretages nogle justeringer.

Pernille Weigel forstår godt, at man vil have Odense Letbane implementeret bedre, så folk vil bruge den frem for bilen. Hun mener dog i sidste ende ikke, at politikernes løsninger er til gavn for borgerne udenfor Odense centrum.

- Man går for meget op i, hvad der står på bundlinjen uden at tænke på menneskerne. Der er nok ikke tænkt på menneskerne, der bor i yderområderne, til trods for man gerne vil have flere folk herud, siger Pernille Weigel.

