Nye byrum og sluser skal sikre mod oversvømmelse

Vinderen af arkitektkonkurrencen for Den Blå Kant i Svendborg er fundet. Vinderforslaget skal skabe sammenhæng langs havnen, byrum af høj kvalitet og samtidig sikre mod oversvømmelse.

Vinderforslaget er udvalgt af en enig dommerkomité med borgmester Bo Hansen for bordenden.

- Vi har med konkurrencen fået et vinderforslag, der tager udgangspunkt i og bygger videre på Svendborg Havns mange kvaliteter. Forslaget giver et bud på helt nye byrum og aktivitetsmuligheder på havnen, der vil komme alle borgere og besøgende til gode. Derudover får vi en klimaløsning, der forstærker den tætte relation mellem land, kaj og vand, siger Bo Hansen (S) i en pressemeddelelse.

Holdet bag vinderforslaget består af arkitektvirksomheden Effekt som hovedrådgiver, Sweco Architects, WTM Engineers og arkitektfirmaet Arcgency.

Skal finde penge

Projektet Den Blå Kant gennemføres i takt med, at der skabes den nødvendige finansiering til projektet.

Byrådet har foreløbigt afsat 24 millioner kroner til dele af projektet. Med Udviklingsplanen for havnen fra 2014 og vinderprojektet er der skabt et godt grundlag for det videre arbejde.

Byrådet i Svendborg skal nu fastlægge en proces for arbejdet frem mod realisering af den første anlægsetape.

Midlertidige aktiviteter

Svendborg Kommune vil i samarbejde med Havneforum og andre nøgleaktører, skabe midlertidige aktiviteter langs Den Blå Kant.

Vinderforslaget kan henover sommeren ses på Udrustningskajen på Frederiksø. Derudover er det muligt at se vinderforslaget, dommerbetænkningen og konkurrenceprogrammet på www.fremtidenshavn.dk fra den 29. juni 2018.

Se folder om Blå Kant her.

Sluser skal beskytte mod oversvømmelser Dommerkomitéen forklarer, at vinderforslaget bevarer den direkte forbindelse mellem vand og bymidte ved at løse højvandssikringen på den ydre del af havnen over Frederiksø med en kombination af sluser og diger.



Projektet foreslår en ny kombineret bro og højvandssikring over vandet ved Træskibshavnen.



Mellem Hudes Plads og Frederiksø mod nord og mellem Havnepladsen og Frederiksø mod syd anviser forslaget sluseløsninger, i form af klapper på havbunden.



Ved ekstremt højvande kan disse klapper hæves, og sammen med diger på land vil de sikre hele havneområdet mod oversvømmelse. Klapperne vil ikke være synlige ved normal vandstand og bliver kun aktiveret ved de sjældne højvandshændelser.



I situationer med skybrud og kraftig regn har vinderforslaget anvist løsninger, hvor vandet ledes væk fra bygningerne og ned i havnen via åbne render.



Kilde: Svendborg Kommune