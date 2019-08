Nye detaljer om konkurs af fynsk forsvarsgigant

Hvorfor gik den fynske forsvarsvirksomed Falck Schmidt Defence Systems og rumfartsvirkomsheden ACE konkurs i efteråret 2017?

Det spørgsmål har været ubesvaret, siden koncernen bag selskaberne begærede sig selv konkurs 3. oktober 2017.

Men onsdag kom nye oplysninger om forløbet i forbindelse med en sag mellem Jan Falck-Schmidt og Jyske Bank. De to er uenige om, hvor mange penge den tidligere direktør og ejer Jan Falck-Schmidt skylder banken som følge af konkursen.

Fakta om Falck Schmidt Defence Systems Falck Schmidt Defence Systems blev startet i 2005 med Jan Falck-Schmidt som direktør.

Virksomheden arbejder med forsvarsmatriel. Dertil kommer også rumvirksomheden ACE.

Da det går bedst er 100 medarbejdere ansat under Jan Falck-Schmidt.

Efter konkursen gjorde Jyske Bank krav på 48,9 millioner kroner. Se mere

- Den militære verden er desværre meget politisk, forklarede han onsdag i Retten i Odense og tilføjede:

- Det betyder forsinkelser, så der går et stykke tid inden man kan sende fakturarer.

Jan Falck-Schmidt forklarede i retten, at man i 2015 havde modtaget en ordre fra det danske forsvar på omkring 300 millioner kroner.

Opgaven bestod i et arbejde med 309 nye pansrede mandskabsvogne, hvor af den fynske virksomheds arbejde ville give jobs til omkring 300 ansatte ved virksomheden og dets underleverandører.

Men pengene lod vente på sig. Derfor var Jan Falck-Schmidt af flere omgange nødt til at få flere penge af banken.

- Det (manglende arbejde, red.) går udover likviditeten, da der går et stykke tid, inden man kan sende fakturarer, forklarede den tidligere ejer og direktør i retten.

Forsøgte redning i USA

I løbet af 2016 bliver det mere og mere tydeligt, at ordreudfordringerne er et stort problem for virksomheden.

- Vi havde brug for penge til at bygge fabrikken om, så vi kunne arbejde på projektet, lød det onsdag i retten.

Derfor forsøgte Jan Falck-Schmidt i løbet af foråret og sommeren selv at rejse penge fra udenlandske investorer. Arbejdet stod på helt frem til konkursen.

Kort inden konkursen i oktober 2017 tog Jan Falck-Schmidt til USA for at forhandle et helt eller delvist salg af virksomheden ACE.

- Jeg forsøgte at styrke virksomheden, lød det i retten.

Men også denne gang lykkedes det ikke direktøren og ejeren. Derfor måtte han 3. oktober 2017 begære Falck Schmidt Defence Systems, rumfartsvirkomsheden ACE og koncernen bag for konkurs.

- Jeg havde fået at vide, at det ikke var ansvarligt at drive virksomheden videre, hvis du ikke kan betale løn eller regninger, forklarede han om konkursen.