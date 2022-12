Ingen ministerpost til Lilleholt: - Man er da lidt skuffet

Der var ikke plads til Lars Chr. Lilleholt (V), da det nye ministerhold skulle sættes.

I alt kan syv folketingsmedlemmer fra Venstre kalde sig minister, efter at Mette Frederiksen (S), Jakob Ellemann-Jensen (V) og Lars Løkke Rasmussen (M) torsdag formiddag præsenterede det nye ministerhold, men Lars Chr. Lilleholt er ikke en af dem.

Det ærgrer den erfarne fynske venstremand.

- Man er da lidt skuffet, men det må man jo komme over. Der ikke plads til skuffelser i politik, siger Lars Chr. Lilleholt.

Han understreger dog, at han godt var klar over, at chancerne for at få en ministerbil ikke var store.

- Der skal nok blive en opgave

Den 57-årige politiker har siddet i Folketinget for Venstre siden 2001. Fra 2015 til 2019 var Lars Chr. Lilleholt energi-, forsynings- og klimaminister i Lars Løkke Rasmussens regering.

Selvom det ikke blev til en ministerbil for den tidligere minister i denne omgang, så er Lars Chr. Lilleholt ikke nervøs for, at han kommer til at kede sig.

- Jeg er sikker på, at der venter masser af nye store opgaver, og jeg har ikke mistet lysten til politik. Jeg er sikker på, at der nok skal blive en opgave, som jeg kan være med til at løse, og også en god og central opgave i Venstres folketingsgruppe, siger den fynske politiker.

I øjeblikket er Lars Chr. Lilleholt fungerende gruppeformand for Venstres folketingsgruppe, men han vil ikke spå om, hvilken opgave han får, når gruppens roller skal fordeles i næste uge.

Gin og tonic i haven

Én af de nye ministre, som Lars Chr. Lilleholt kender særligt godt, er forhenværende statsminister og nu udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.

Da Lars Løkke trak sig som formand for Venstre i 2019, tog han efterfølgende hen til Lars Chr. Lilleholts hjem i Odense, hvor de sammen sad i haven og drak gin og tonics.

Derfor er den fynske politiker med egne ord ”positivt overrasket” over, at han nu igen skal arbejde tæt sammen med den tidligere statsminister.

- Jeg kender Lars Løkke rigtigt godt. Jeg kender også flere af de andre ministre rigtig godt, og jeg tror på, at vi har fået en god og stærk regering hen over midten, siger Lars Chr. Lilleholt.

Dan Jørgensen er det eneste fynskvalgte folketingsmedlem, der efter torsdagens præsentation kan kalde sig minister, men der blev også plads til en fynsk overraskelse i regeringen.