Nye navne på Heartland: Musik fra mange afkroge af verden

Den fynske festival Heartland tilføjer yderligere navne på plakaten, som er tæt på at være fyldt nu. Seks af de otte nye navne er internationale artister.

Når den sidste store musikpakke fra den fynske Heartland Festival onsdag blev præsenteret, var festivalens musikplakat næsten ved at være fuldendt. Og det er den mest diverse plakat festivalen har haft.

Det skriver den midtfynske festival i en pressemeddelelse.

Med de otte nye kunstnere på plakaten viser Heartland, at det bestemt er en festival for dem, der er til mange forskellige musikgenrer fra alle afkroge af verdenen. Hele seks af de otte nye kunstnere er internationale.

Læs også Van Morrison spiller på Heartland

- Med dagens otte tilføjelser er vi næsten i mål med musikprogrammet til årets Heartland. I mine øjne har vi lavet vores til dato bedste og mest diverse program. Et program, der bider skeer med de fleste kulturbærende festivaler, vi måler os med rundt om i verden, siger Ulrik Ørum-Petersen, der er musikprogramchef og direktør for Heartland Festival.

Det russiske band Pussy Riot, der er kendt for at give en musikalsk fuckfinger til Putin, skal spille deres musik af genren punkrock på festivalen. Det musikalske kollektiv, som bandet egentlig er, er ikke kun kendt for deres singler "Chaika" og "Make America Great Again", men også for noget lidt andet. Tre af medlemmerne blev nemlig fængslet i to år, fordi de brød ind i en katedral i Moskva.

Med dagens otte tilføjelser er vi næsten i mål med musikprogrammet til årets Heartland. I mine øjne har vi lavet vores til dato bedste og mest diverse program Ulrik Ørum-Petersen, musikprogramchef og direktør for Heartland Festival

Sommerens festival bliver også stedet, hvor Slowdive skal spille. De britiske legender fik deres comeback i 2014 efter 19 års pause fra livescenerne. Sidste år udgav de det anmelderroste album "Slowdive", som har fået bedre modtagelse end nogle af deres tidligere album.

Dansk, syrisk og islandsk præg

På plakaten er nu også den syriske techno-connaisseur Omar Souleyman, der nok skal få festivalgæsterne til at danse med på hans ellers sorgelige musik, der handler om tilstanden i det krigshærgede Syrien.

Den amerikanske komponist Daniel Lopatin, der nok bedre er kendt som Oneohtrix Point Never, skal også optræde på den midtfynske festival sammen med danske Peter Sommer. Han har efterhånden været en del af musikbranchen i omkring 14 år, hvor han lærte os forskellen på at tale og at snakke på gennembrudshittet "Valby Bakke". På Heartland kan Peter Sommer opleves i et akustisk sæt med overskriften "Palle Alene i Verden", hvor der bliver rig mulighed for at nyde de finurlige tekster, som han er kendt for.

Læs også Verdenskendt filosof vil snakke om sex på fynsk festival

Alex Cameron og de syv thyboer i Jonah Blacksmith gæster også Heartland i år. Det sidstnævnte er ét af Danmarks dygtigste folkeorkestre, der brød igennem i 2014 med albummet "Northern Trail". På sommerens festival kan man opleve dem i et helt særligt format, når de udfordrer rammerne for koncertoplevelsen med deres filmkoncert. I filmkoncerten mødes bandets håndspillede live-musik fra deres to studiealbum med en dokumentarfilm om ophav, drømme og om at leve livet.

Den islandske elektropop-kvintet Kiriyama Family er også med, når de mange festivalgæster skal nyde den fynske festival på Egeskov Slot.

Heartland Festival finder sted for tredje gang på Egeskov Slot fra 31. maj til 2. juni. En billet til alle tre dage koster 1.650 kroner.