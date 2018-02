Nye operationsstuer på OUH: Fødsel og brækket arm i samme stue

Nye operationsstuer skal i fremtiden gøre det mere effektivt for de ansatte at operere på OUH.

Byggeriet af Nyt OUH blev påbegyndt allerede i foråret 2016, men i disse dage er man i gang med at bygge en ny test-operationsstue. Den nye stue skal i fremtiden gøre det mere effektivt for personalet på OUH at operere. Test-stuen skal således sikre de bedst mulige vilkår for personale og patienter.

Den nye stue skal indeholde meget mere udstyr og opdateret teknologi, der skal gøre det nemmere for personalet på hospitalet. På det nuværende OUH er der en lang række forskellige specialoperationsstuer, men på fremtidens OUH vil der kun være tre slags. Hjertestuer, stuer med lofthængt mikroskop og stuer til resten.

Disse tre type stuer skal kunne håndtere alle slags operationer i fremtiden. Løsningen skal forhindre, at stuer står tomme, imens der er ventetid på andre. Det skal gøre udnyttelsen af operationsstuerne langt bedre.

- Sådan, at der den ene dag kan være operationer med brækkede arme og ben, imens det den næste dag måske er en fødsel, forklarer operationslæge Jørgen Fisker.

En fordel for patienterne

Test-operationsstuen er en forløber for de planlagte 52 nye stuer, der skal være på Nyt OUH. Alle 52 operationsstuer er planlagt til at blive ens, så personalet ikke først skal orientere sig om, hvordan de finder rundt på stuen. Det er en af de mange grunde til, at stuerne bliver mere effektive at bruge for personalet, hvilket i sidste ende bliver en fordel for patienterne.

Det er planen, at test-operationsstuen står klar til september. Derefter skal den fungere frem til maj 2019, inden den overgår til almindelig drift, indtil Nyt OUH står færdigt. Byggeriet af test-stuen forventes at løbe op i en pris på 15 millioner kroner.