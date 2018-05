Ny politidirektør: - Glæder mig til at komme hjem

Fyns Politis nye direktør hedder fra 1. august Arne Gram, og han er en gammel kending blandt de fynske politimænd.

Politiet offentliggjorde i dag, at Kit Claudi forlader Fyns Politi i en mindre rokade. Afløseren, Arne Gram, tiltræder 1. august.

Han er tidligere vicepolitidirektør i Fyns Politi og konstitueret politimester i Svendborg Politikreds, hvorefter han fortsatte karrieren i København. I dag er Arne Gram politidirektør hos Midt- og Vestsjællands Politi.

Han glæder sig til at komme hjem til Fyn, hvor han stadig bor.

- Jeg kender mange af medarbejderne fra tidligere, så jeg glæder mig til at genoptage samarbejdet med dem, siger Arne Gram.

Bliver let at falde til

Den kommende direktør er ikke i tvivl om, at det bliver let at flytte til Fyns Politi.

- Jeg føler mig tryg ved jobbet, og så er der et godt fundament fra den nuværende direktør, siger Arne Gram.

Politidirektøren slår fast, at han rykker fra en god politikreds til en anden.

- Fyn er karakteristisk ved sine små byer og så metropolen i midten. Det er en geografi, som jeg synes er spændende at arbejde med, samtidig var der selvfølgelig også noget af indholdet i stillingen, som var spændende, siger Arne Gram.

