250 nye arbejdspladser på vej: Nye skattecentre skal ligge på Fyn

- Så det er fint nok, at det først er i 2023, at arbejdspladserne kommer, siger Bo Hansen.

En del af kreditten for, at det nu er lykkedes at lande et skattecenter i kommunen, er han ikke bleg for at dele med sin forgænger på borgmesterposten, Venstres Lars Erik Hornemann.

- Det er helt ærligt startet længe før mig. Lars Erik Hornemann har også været aktiv, fordi vi mente, at der var for få statslige arbejdspladser i det her område. Den argumentation har jeg fortsat, efter at jeg blev borgmester, og jeg er rigtig glad for, at vi blev hørt.

- På en eller anden måde, har Sydfyn vinket i mørke, hvor christiansborgpolitikerne ikke har set os. Vores kamp for Søfartsstyrelsen gik galt, men nu har vi fået en læreruddannelse i sidste uge og nu det her. Det har været en god uge, siger Bo Hansen.

Håber på mange tilflyttere

I Faaborg-Midtfyn Kommune har borgmester Hans Stavnsager gået og ventet på nyheden. For et stykke tid siden fik han nemlig at vide, at Bygningsstyrelsen havde lejet en bygning med plads til 125 arbejdspladser.

- Det gjorde os relativt sikre på, at der var arbejdspladser på vej, fortæller borgmesteren.

Han fortæller, at de allerede er gået i gang med at tale om, hvordan de kan tage godt imod de nye borgere i kommunen.

- Det er 125 familier, som vi vil forsøge at få til at bo her ved at arrangere ture til de steder, hvor man kan bo. Hvis bare halvdelen bosætter sig i Faaborg-Midtfyn Kommune, så er jeg glad, siger Hans Stavnsager.

Borgmesteren synes dog også, at det kun er rimeligt, at Faaborg-Midtfyn Kommune nu bliver tilgodeset med nye arbejdspladser.

- Hvis man skal være lidt barsk, så skylder de også lidt, fordi vi ikke fik nogle af de statslige arbejdspladser ved de to seneste udflytninger, så vi stod for tur, mener Hans Stavnsager.

De to kommende fynske skattecentre åbner i Ringe i 2022 og i Svendborg i 2023.