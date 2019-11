Marinehjemmeværnet opgraderer: Nye skibe er næsten dobbelt så hurtige som de gamle

På kajen ved Nyborg Slipshavn var der søndag både parade, taler og skinnende blanke blæseinstrumenter under åben himmel. Alligevel var der ikke nogen form for begejstring at spore hos dem, det hele handlede om.

Men måske var det, fordi de var tre grå aluminiumsskibe. De nye og hurtige fartøjer skulle navngives og overdrages til Marinhjemmeværnet, hvor glæden til gengæld var slet skjult.

- Det er lidt juleaften på forskud, det her, sagde Torben Lund Larsen, der er fortillechef og kaptajnløjtnant i Marinehjemmeværnet.

Han har været på utallige opgaver for Marinehjemmeværet, hvor han har været frivillig i mere end 20 år. Nu skal skibene indgå som en del af et to-årigt forsøgsprojekt, hvor de skal indgå i det daglige arbejde.

- Det er en fantastisk dag, fordi vi ligesom rykker et skridt længere og går fra nogle skibe, som er søsat i forhold til at være stabile, og som er langsomme i en verden, hvor fart også betyder noget, sagde han.

Bedre og hurtigere

De tre nye skibe er mindre, men næsten dobbelt så hurtige som dem, Marinehjemmeværnet er vant til, når de hjælper til ved eftersøgninger, søredninger eller assisterer politiet.

- Jeg håber, vi kan løse vores opgaver bedre og hurtigere. Det er jo langt hurtigere at samle fire gaster, end at samle otte. Så kan vi hurtigere rykke ud. Derfor har jeg en forventning om at søværnet vil gøre større brug af os fremadrettet, sagde Henrik Holck Rasmussen, kommandokaptajn og chef for Marinehjemmeværnet.

Han håber derfor, at Søværnet i fremtiden vil gøre større brug af Marinehjemmeværnet.

- Det er fantastisk at få tre nye fartøjer, det sker ikke hver dag, sagde Henrik Holck Rasmussen.

Det stolte navn Strynø

De tre nye fartøjer skal testes af frivillige besætninger tre forskellige steder i landet. Et skal til Hundested, et andet skal til Vejle og Horsens og det tredje skal altså blive i Nyborg. Under søndagens ceremoni blev de navngivet.

- Hermed døber jeg det gode fartøj MHV 11, du skal bære det stolte navn Strynø, blev der sagt fra talerstolen.

Det er skibet Strynø, der får hjemme i Nyborg. Det er ligesom de to andre opkaldt efter en lille dansk ø. De andre fartøjer har fået navnene Baagø og Rønø. Nu er der bare tilbage at teste skibene i praksis, der allerede på dagen stævnede ud fra Slipshavnen.

- Det er dejlige at se, at det fungerer, de bevæger sig fint i søen, og det er en god platform at arbejde på. Det er et godt skib, det er der ingen tvivl om, sagde Torben Lund Larsen.