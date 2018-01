Nye store trafikændringer på Ørbækvej

Arbejdet med at gøre den stærkt befærdede Ørbækvej i Odense klar til letbanen går onsdag ind i en ny fase, der medfører omfattende trafikomlægninger.

Det østlige spor på den nordlige del af Ørbækvej er nu færdigt, og onsdag går det løs på det vestlige spor, hvor selve letbaneskinnerne skal ligge.

Her skal vejbaner, cykelstier og fortove flyttes, og der skal laves nye adgangsveje til husene på vejens vestside.

Derfor bliver hele det vestlige spor afspærret, og trafikken ledes over i østsporet i begge retninger. Det gælder også cyklister og fodgængere.

Arbejdet ventes at vare et år. Derefter skal den spanske entreprenør, Comsa, i gang med at lægge skinner, etablere kørestrøm, teknik og stationer.

Letbanen ventes at åbne i slutningen af 2020.

Læs også Veje, fortove og cykelstier flyttes: Nu kommer letbanen