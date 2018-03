Nye takster for tog og busser

Fra søndag er det blevet lettere at finde den billigste billet til rejser med tog og bus i Jylland og på Fyn.

Trafikselskaberne i Jylland og på Fyn har ensrettet priser og billetter vest for Storebælt og gjort hele pris- og billetsystemet mere enkelt.

Ændrigerne skal gøre det lettere at finde rundt i de mange forskellige rabatter, zoner og billettyper, der findes i den kollektive trafik. Og gøre priserne mere logiske.

- Vi har først og fremmest gjort det, for at det skal blive nemmere for kunderne at forstå, hvordan man får den bedste billet. Der har været en tvivl om, vorvidt rejsekort altid var det billigste, og der var forskellige situationer, hvor man fik nogle lidt uforståelige rabatberegninger, forklarer Carsten Hyldborg, formand for Takst Vest, der omfatter busselskaberne i Jylland og på Fyn samt DSB og Arriva.

Ifølge tog- og buspassagerne er det på tide med et mere overskueligt system.

- Det lyder dejligt, med et nyt system, for det har da været ét stort rod ligeså længe man kan huske, fortæller Henrik Jønsson fra Ringe.

- Jeg synes, det er rigtig fint, så man ikke skal tænke over, at hvis jeg for eksempel rejser på fredag er det dyrere end at rejse på en onsdag, siger Thea Svendsen.

Færre zonesystemer

Reformen Takst Vest er indført fra søndag 18. marts 2018 og betyder, at der fremover er færre zonesystemer og rabattyper, og at priserne er blevet mere forståelige.

- Fra 18. marts kan der være ændringer i det billetprodukt, du bruger, og måske kan det bedre betale sig at skifte til en anden type billet, skriver trafikselskaberne i en fælles pressemeddelelse.

Carsten Hyldborg vil derfor gerne opfordre til at rejsende fremover benytter Rejsekort.

