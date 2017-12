Nye tider i Middelfart: Borgerne skal bestemme mere

- De kommende fire år vil vi træffe brede beslutninger til gavn for Middelfart, hvor borgerne i højere grad bliver inddraget i processen, siger borgmesteren i et interview med TV 2/Fyn.

Johannes Lundsfryd vil gerne ændre den måde, byrådet arbejder på og har en vision om, at borgerne i højere grad bliver involveret i beslutningerne.

Sammen med det nye byråd, som tiltræder 1. januar 2018, har han indgået en aftale om, at der skal indføres en ny form for politisk lederskab i Middelfart Kommune.

- Jeg vil gerne have borgerne inddraget noget mere i udviklingen af vores velfærdssamfund. Jeg vil gerne invitere dem med ind til bordet sammen med faglige eksperter og politikere. Byrådet har naturligvis ansvaret for sætte retningen og træffe beslutningerne, men i processen skal vi turde udvikle ideerne sammen med borgerne.

- Jeg har desuden bebudet et velfærdstjek af vores skoler, børnehaver og ældrecentre. Selv om de gør det godt, skal vi se på det med friske øjne. Er der noget, vi kan gøre endnu bedre? Er der nogle ideer fra medarbejderne? Fra de pårørende? Fra skoleleverne? Jeg tror, at rigtig mange har gode forslag til, hvordan vi kan udvikle vores institutioner, siger Johannes Lundsfryd.

- For eksempel var jeg for nylig ude og besøge tre livsglade kvinder på et plejehjem. De var så trætte af rød saftevand, som altid serveres på institutionerne. En af dem havde så lavet en aftale med datteren om at medbringe en flaske rødvin hver fredag.

- Ofte handler det om små ting, men ved at lytte kan vi blive bedre til at give plads til livskvaliteten i den måde, vi leverer kommunal velfærd på.