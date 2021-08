Nye bump på vejen i kampen mod vanvidsbilister

De tidligere chikaner var ikke tilstrækkeligt effektive, og vanvidsbilister kunne smyge sig udenom.

I alt fire veje i Odense Kommune er i gang med at blive sikret mod vanvidsbilister. Udover Kanalvej er det Østergade, Kochsgade og Svendsagervej.

Kamp mod vanvidsbilister

Selv om der er opsat nye vejbump, kan man aldrig vide sig helt sikker, når man færdes i trafikken.

- Vanvidskørsel kan foregå hvor som helst og når som helst. Derfor er det heller ikke gjort med disse tiltag, for det kan foregå på fortovet i morgen, i en gågade, på en cykelsti eller af de få veje, hvor vi ikke har bump længere, siger Rasmus Bach Mandø, der er kontorchef i Trafik og Mobilitet i Odense Kommune.

Arbejdet på Svendsagervej i Seden begynder inden for de næste par uger, mens arbejdet i Østergade og Kochsgade sættes i gang senere i efteråret.

- Tiltagene på vejene skal gøre livet vanskeligere for vanvidsbilister og dæmme op for deres uacceptable opførsel. Og hvis vi supplerer de konkrete chikaner, bump og indsnævringer af vejene med at stå sammen, kommune, borgere og politi, så kommer vi rigtig langt med at stoppe vanvidskørslen i Odense, siger by- og kulturrådmand Christoffer Lilleholt (V).