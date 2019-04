Spærret: Nye trafikale ændringer på Middelfartvej

Middelfartvej spærres ved Kløvermosevej tirsdag den 23. april i retning ind mod byen.

Årsagen til spærringen af den meget trafikerede indfaldsvej er en reparation af rendestensbrøndene på det korte stræk af Middelfartvej, du kan se på kortet herunder.

Foto: Odense Kommune

Der er tirsdag etableret omkørsel via Kløvermosevej.

Onsdag og torsdag 24.-25. april spærres en vognbane på Middelfartvej i retningen ud af byen på grund af samme opgave.

Flere ændringer

Frem til slutningen af juli er der også nye trafikale ændringer lidt længere inde ad Middelfartvej på strækningen mellem Stadionvej og Christmas Møllers Vej i det vestlige Odense.

Ændringerne skyldes arbejdet med den kommende letbane og vil påvirke trafikken for både biler og større køretøjer.

Ind mod centrum, altså i østgående retning, er det i perioden frem mod juli kun tilladt at køre 20 kilometer i timen på strækningen. Dette gælder ud for det område, hvor Odense Letbanes entreprenør arbejder – og kun inden for normal arbejdstid, som er klokken 07 til klokken 18 på hverdage.

Området, der er dækket af disse ændringer, kan altså rykke sig, alt efter hvor arbejdet pågår i den givne periode.

Også ændringer ud af byen

I retning ud af byen indsnævres bredden på vejen til to meter, og derfor er der omkørsel for store køretøjer via Christmas Møller Vej og Stadionvej. Almindelige personbiler og mindre køretøjer kan fortsat køre ad Middelfartvej mod vest, dog med en hastighedsbegrænsning på 40 kilometer i timen.

Ændringerne skal være med til at skabe større sikkerhed for Odense Letbanes entreprenør, der arbejder tæt på vejbanerne.

Normalt er der en sikkerhedsafstand mellem et vejarbejde og den øvrige trafik, men det er ikke muligt på strækningen. Derfor er de trafikale ændringer nødvendige for at skabe et sikkert arbejdsmiljø for folkene på pladsen, forklarer Odense Letbane i en pressemeddelelse.