Rapporter ryster politikere: Nye undersøgelser placerer ansvaret hos ledelsen 

Flere politikere i Odense Kommune er rystede, efter to rapporter inden for fire dage har konkluderet, at der er sket et ledelsessvigt på flere forskellige niveauer i forløbet, hvor en kvinde i august mistede livet på Botilbuddet Fangelvej - formentlig som følge af medicinforgiftning.

Fredag konkluderede en rapport fra konsulentfirmaet BDO, at der havde været ledelsessvigt i forløbet omkring kvindens død. Det samme var konklusionen mandag, hvor der kom en rapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

De nye oplysninger i sagen får rådmand i Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune, Søren Windell (K), til at beklage sagens forløb.

- Jeg ville ønske, at vi havde haft noget mere oplysning omkring det, der er sket på Fangelvej, da vi var ude første gang. Det her har været et uskønt forløb. Det kan jeg kun beklage. Det var en fejl så entydigt at give medarbejderne skylden. Vi ved nu, at der var et ledelsesansvar også, siger han til TV 2/Fyn.

Tirsdagens udtalelse står i skarp kontrast til Søren Windells udtalelser i august, hvor han klandrede personalet på bostedet for det tragiske dødsfald.

- Ledelsen har et ansvar for det sted, man er leder af. Det har den egentlig også levet op til. Det er medarbejderne, der ikke har gjort det, ledelsen har sagt, de skulle gøre, sagde Søren Windell i august.

- Det er ikke godt nok

Gitte Østergaard, der er Ældre- og Handicapdirektør i Odense Kommune, orienterede ellers tidligere politikere i Odense Byråd om, at der ikke var noget at komme efter i ledelsen. Men det har de to rapporters konklusioner nu vendt op og ned på.

Det ryster socialdemokratiets Kasper Ejlertsen.

- Det er ikke godt nok. Man er ganske skarp over for medarbejderne, og man frikender ledelsen. Der er et ledelsesmæssigt problem. Når der ikke er en sammenhæng, og når det ikke kommer direktøren for forvaltningen for øre, hvad det er præcist, der sker hvor, jamen så er der en sammenhængskraft, der ikke er, som den skal være, siger Kasper Ejlertsen.

Sanne Skougaard Andersen (V), der er medlem af Ældre- og Handicapudvalget i kommunen, mener også, at man bør tage ved lære af sagen, og måden den er håndteret på.

- En anden gang skal man prøve at dreje det en anden vej og gribe det anderledes an, så man ikke går ud og placerer et ansvar, før man kender alle detaljer til bunds, siger hun.

Uvist om sagen får konsekvenser for ledere

Efter de to rapporter vil Odense Kommune nu undersøge sagen yderligere for at komme helt til bunds.

Rådmand Søren Windell (K) har tidligere understreget i sagen, at medarbejdere, der ikke lever op til deres ansvar og deres faglighed, ikke længere bør besidde stillingen.

Han vil dog ikke svare direkte på, om det bør have samme konsekvens for de ansvarlige ledere i sagen, nu hvor to rapporter placerer ansvaret på ledelsesniveau.

- Det gælder for alle, der har med mennesker at gøre, hvor vi som kommune er sat i verden for at varetage de her menneskers tarv, som ikke kan klare sig selv. Og der er det altså vigtigt, at vi har fokus på fagligheden, og vi tager det ansvar, som vi har som kommune i at gøre det bedst muligt for de her borgere. Der har været et svigt her, og det er der konsekvenser for, siger han.

Spørgsmål: Så får det også konsekvenser for ledere?

- Det er for tidligt at sige endnu, siger Søren Windell.