Svendborg fejrer fodboldguld: Nymarkskolen hyldes på Torvet

Hundredvis af svendborgensere var mandag formiddag mødt op på Torvet i byen for at hylde fodbolddrengene fra Nymarkskolen, der i torsdags vandt Ekstra Bladets skolefodboldturnering.

Drengene fra Nymarkskolen vandt finalen, der blev spillet på Vejle Stadion, med 2-0 over Trørødskolen fra Vedbæk, og mandag kan de lade sig fejre med brunsviger og pandekager.

- Det var en sindssygt flot præstation, som I gjorde færdig i Vejle, sagde byens borgmester, Bo Hansen (S), blandt andet i sin hyldesttale fra scenen på Torvet.

Læs også Nymarkskolen vinder historisk guld i verdens største skolefodboldturnering

De mange fremmødte gjorde et stort indtryk på spillerne, der fra scenen lod sig tiljuble.

- Det er dejligt, at der er så mange, der kommer og vil fejre os. Det synes jeg er fedt, siger Gabriel Nilsson, der er topscorer på holdet med ni mål i årets turnering.

00:34 - Det er en stor oplevelse. Vi har vundet, og alle andre ved det. Det gør det bare endnu større, siger Magnus Brandt, der spiller på midtbanen på det succesfulde sydfynske skolefodboldhold. Luk video

Suveræn sejr

Nymarkskolen spillede ti kampe i turneringen, som de endte med at vinde i ganske suveræn stil. Undervejs i de ti kampe lukkede de samlet set blot tre mål ind, mens de selv scorede ikke færre end 38 mål.

Turneringen har budt på mange store momenter for de unge fodboldspillere. Et af dem var mandagens fejring.

Det her med at have noget fællesskab og kunne samles om noget, det er mindst lige så vigtigt som ligninger og tekstanalyser Bo Hansen, borgmester i Svendborg

- Det er en stor oplevelse. Vi har vundet, og alle andre ved det. Det gør det bare endnu større, siger Magnus Brandt, der spiller på midtbanen på det succesfulde sydfynske skolefodboldhold.

Siden holdet torsdag fik overrakt vinderpokalen på Vejle Stadion har de set frem til den officielle fejring i hjembyen. Forude venter virkeligheden.

- Nu skal vi op og have nogle pandekager på rådhuset – og så skal vi tilbage til normal undervisning og eksamen, siger Magnus Brandt.

Giver fællesskab

Svendborgs borgmester, Bo Hansen, var selv på stadion i Vejle i torsdags, hvor han kunne se de unge fodboldspillere triumfere.

- Det var en fantastisk god oplevelse at mærke stemningen fra de her 13 busser, der var taget med fra Nymarkskolen. Det var helt, som det skal være til sådan en finale; fuldstændig eufori, siger Bo Hansen.

Læs også Fynsk skole i historisk fodboldfinale: - Det bliver helt vildt

Borgmesteren har selv været skolelærer i mange år og bifalder et initiativ som skolefodboldturneringen – også selv om den hiver eleverne væk fra bøgerne.

Den kan nemlig noget helt andet.

- Det her med at have noget fællesskab og kunne samles om noget, det er mindst lige så vigtigt som ligninger og tekstanalyser, siger Bo Hansen.