Nymarkskolen vinder historisk guld i verdens største skolefodboldturnering

Verdens største skolefodboldturnering blev udfoldet torsdag eftermiddag på Vejle Stadion. Finalen stod mellem Nymarkskolen fra Svendborg og Trørødskolen fra Nordsjælland, og det skulle vise sig, at det svendborgenserne, der trak sig sejrrigt ud af opgøret.

Kampen endte nemlig 2-0 til fynboerne. Målene blev sat ind af henholdsvis Oliver Ohlsen og Tobias Lauridsen.

- Det er fuldstændig surrealistisk det her. Det er noget, vi har gået og drømt om hele sæsonen. Det var det, vi stillede op for, og nu står vi her som mestre. Det er fuldstændig vanvittigt, siger målscoreren til 2-0, Tobias Lauridsen.

Afgjort i første halvleg

Fynboerne kom hurtigt foran. Allerede efter otte minutters spil, satte Oliver Ohlsen nemlig bolden sikkert i netmaskerne via et straffespark.

Nymarkskolen kom også på 2-0. Det mål blev sat ind af Tobias Lauridsen kort før første halvleg. Glæden på tilskuerrækkerne i pausen var derfor også stor.

- Min dreng løber lige derinde, og det er jo superdejligt at sidde her på sidelinjen og følge med. Det er så godt gået, at de er kommet til finalen, og jeg tror også, de vinder, siger en stolt Lars Andersen, som er forælder til en af finalisterne fra Nymarkskolen.

Og Lars fik også ret. Nymarkskolen vandt, og det er første gang i skolens historie. Det bliver dog også den sidste. For Ekstra Bladet har valgt at sige farvel og tak, og lukker efter finalen torsdag også turneringen for altid.

- Alt godt har en ende. Vi har valgt at sige tak for dansen og overlade stafetten til DBU, som kommer til at køre en lignende turnering for skoler videre. Det er dejligt, de fortsætter, for skolefodbold kan virkelig noget af det, der i dag er for lidt af. Det samler, glæder og giver et frisk pust i en hverdag fyldt med test og lektier, skriver Ekstra Bladet på deres hjemmeside.

Skal fejres med McDonalds

Målscoreren til 2-0 kunne ikke få armene ned efter dagens triumf, og da TV 2/Fyn spurgte ham, hvordan sejren skulle fejres, var han ikke i tvivl.

- Vores træner har lovet os McDonalds, hvis vi vandt. Så det skal vi helt klart have. Ude i omklædningsrummet skal vi også gå amok, siger Tobias Lauridsen.

Træneren Jon Bøgedal var efter kampen stolt af drengene fra Nymarkskolen.

- De gjorde, som de fik besked på, alle drengene holdt deres aftaler, og så synes jeg helt overordnet, at vi var et bedre hold i dag. Faktisk hele turneringen igennem, har vi ikke rigtig været i problemer. Det er virkelig et godt hold, det her, siger Jon Bøgedal.

Alle Nymarkskolens kampe: NYMARKSKOLENS VEJ TIL FINALEN 6. september: Nymarkskolen - Skårup Skole, 11-0 17. september: Ørstedskolen - Nymarkskolen, 0-3 25. september: Nymarkskolen - Carl-Nielsen-Skolen, 7-0 10. oktober: Nordagerskolen - Nymarkskolen, 0-2 31. oktober: Nymarkskolen - Nyborg Friskole, 2-0 9. november: Nymarkskolen - Hunderupskolen, 4-0 14. november: Kolding Realskole - Nymarkskolen, 1-2 27. marts: Tønder Overbygningsskole - Nymarkskolen, 1-2 9. april: Nymarkskolen - Nibe Skole, 3-1 25. april: Nymarkskolen - Trørødskolen, 2-0 Holdets samlede målscore: 38-3 Kilde: eb.dk Se mere