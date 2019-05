Ansøgning godkendt: Nyt botilbud for sindslidende åbner i Korinth

Efter en længere sagsbehandling har Socialtilsyn Midt nu godkendt ansøgningen fra Faaborg-Midtfyn Kommune om at åbne et nyt botilbud for personer med problemer af socialpsykiatrisk karakter. Ansøgningen blev sendt tilbage i februar 2019.

Nu hvor godkendelsen er i hus, vil vi rette al vores fokus på at skabe en god opstart for de beboere, der skal flytte ind på Botilbud Korinth. Herdis Hanghøj, formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget, Faaborg-Midtfyn Kommune, Venstre.

- Vi er rigtig glade for, at vi nu officielt har fået godkendt det nye botilbud i Korinth, og så vil jeg også gerne rose det stykke arbejde, som medarbejderne i Sundhed og Omsorg har ydet, hvor de på kort tid har kunne lægge detaljerede planer for et helt nyt tilbud, siger Herdis Hanghøj (V), som er formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget i Faaborg-Midtfyn Kommune,, i en pressemeddelelse.

Botilbuddet i Korinth skal som tidligere nævnt huse personer med sindsforstyrrelser. Det gælder primært folk som lider af for eksempel personlighedsforstyrrelser, forandret virkelighedsopfattelse og eventuelt misbrug.

Solskrænten 2.0

Botilbuddet i Korinth kommer til at huse samme adresse som Solskrænten. Solskrænten var ligeledes et center for sindslidende og hjerneskadede personer, men centeret blev dog krævet lukket af selvsamme Socialtilsyn Midt. Solskrænten lukkede den 30. april.

Botilbuddet Korinth kommer dog ikke til at have mange lige så mange boende, som Solskrænten havde. Det forventes, at det nye botilbud vil give 30 nye stillinger og 20 nye beboere. Det forventes også, at 13 ud af de 20 beboere kommer fra Solskrænten.

- Stor tak til personalet på Solskrænten, som på trods af en usikker tid har fastholdt fokus på beboerne. Nu hvor godkendelsen er i hus, vil vi rette al vores fokus på at skabe en god opstart for de beboere, der skal flytte ind på Botilbud Korinth, siger Herdis Hanghøi.

Solskrænten mødte blandt andet kritik for deres behandling af beboere. Ifølge fyens.dk konkluderede tilsynet i sin afgørelse med, at beboerne på Solskrænten "ikke i tilstrækkeligt omfang bliver hørt, respekteret og anerkendt". Samtidig er der "manglende nødvendig opmærksomhed på overgreb og krænkelse borger og borger imellem".

Renovering og officiel indvielse

Der er afsat omkring 2.5 millioner kroner til det nye bosted. De penge skal gå til at renovere og forbedre visse bygninger på adressen. Beboerne kan godt flytte ind, selvom der arbejdes på renoveringen. Arbejdet forventes færdigt i slutningen af juni, hvor det nye botilbud også officielt skal indvies.

