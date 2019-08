Sort på hvidt: Nyt center i Nyborg truer lokal handel

Minimumsbutiksstørrelse på 750 kvadratmeter pr. dagligvare- og udvalgsvarebutik.

Dog gives mulighed for én dagligvarebutik på 300 kvadratmeter.

For butikker med særligt pladskrævende varegrupper minimumsbutiksstørrelse per butik på 500 kvadratmeter og for køkkenbutikker minimumsbutiksstørrelse pr. butik på 500 kvadratmeter.



Fra Cowi-rapporten