Nyt dansekompagni skabt på Sydfyn

Unge danske dansere bliver uddannet i hele Europa, så det kan være svært at mødes og lave noget sammen. Men i denne uge mødtes 13 dansere for at skabe et nyt dansekompagni.

Lene Bondes stemme lyder højt og tydeligt i dansesalen i Oure.

- Og herfra kunne jeg godt tænke mig, at I laver et "smelt".

Straks prøver alle danserne i salen at lade deres kroppe falde nedad, så det ser ud, som om de smelter.

De 13 dansere i salen kendte ikke hinanden før denne uge, hvor de er blevet optaget i Lene Bondes One Week Dance Company. Et dansekompagni, der skal give et bedre netværk for unge dansere.

- Jeg vil gerne styrke det danske dansemiljø. Jeg kunne godt tænke mig selv at have lært mine kolleger tidligere at kende, siger Lene Bonde, der er koreograf og initiativtager til One Week Dance Company.

Dansekompagniet er et pop up-kompagni. Det vil sige, at det kan opstå og samles efter behov. Hvis der er et ønske om en optræden i Vestjylland, kan de jyske dansere fra kompagniet mødes og optræde. Men først og fremmest er det tænkt som en slags netværk.

Det er også den primære grund til, at Nikoline Due deltager. Hun er fra Odense, har gået fire år på Oures danselinje, er derefter blevet uddannet danser på Contemporary Dance School Hamburg og har senest opholdt sig et halvt år som danser i Italien.

I One Week Dance Company kan hun møde de dansere, hun normalt ikke mødes med.

- Ved at være med her får jeg bygget nye broer og lavet nye connections, hvilket er sindssyg vigtigt i den branche, vi har valgt at være i. Vi er den nye gerneration, og når vi på et tidspunkt skal overtage nogle job, så er det fedt, at vi kender hinanden på forhånd, siger Nikoline Due.

Nikoline Due. Foto: Christoffer Laubel

Nikoline Due er ikke den eneste, der har en fortid fra Skolerne i Oure. Over halvdelen af danserne i rummet har enten gået på danselinjen på gymnasiet eller på højskolen. Lene Bonde har også selv gået på højskolen og siden undervist der gennem mange år.

De mange Oure-relationer gjorde det også nemt for højskolen at sige ja, da de blev spurgt om at give kost og logi til dansekompagniet i en uge.

- Vi får dét ud af det, at vi hjælper en masse tidligere elever med at få gang i deres karriere, efter de har taget en danseuddannelse, eller hvor de nu er i deres karriere. Det vil vi gerne støtte op om, siger Thomas Bundgaard, der er viceforstander på Oure Højskole.

Danserne er en blanding af folk, der har færdiggjort deres danseuddannelser eller er i gang med den. Og så kommer de fra både balletbaggrund og fra moderne dans.

- De er stærke på forskellige sider, og det har jeg været rigtig spændt på. Om nogen ville skille sig helt vildt ud, men det styrker faktisk. Så jeg er rigtig glad for, at jeg ikke har castet dem ud fra, at alle skulle være trænet ens, siger Lene Bonde.

Lene Bonde er koreograf og initiativtager til One Week Dance Company. Foto: Christoffer Laubel

Under opholdet på Oure har danserne sammen med Lene Bonde udviklet forskellige danse til musik, der er komponeret og indsunget til lejligheden af den elektroniske kunstner Luna Lux. Det skal de kunne optræde med, hvis lejligheden byder sig for kompagniet. Enten i grupper eller samlet.

Men hverken dansere, komponist eller koreograf får noget for arbejdet. Det skal først og fremmest ses som netværksarbejde.

Når 13 individuelle danseres kalendere skal spille sammen, for at man kan lave en samlet opførelse, sker det nok ikke så tit. Alligevel har de alle sat et kryds i kalenderen den 16. september.

Da skal de optræde i Tivoli sammen med Skolerne i Oure.

Og så kan der blive tale om mere.

- Indtil videre har vi fået flere efterspørgsler om optrædender, så det ser ud som om, der er en fremtid for det, siger Lene Bonde.

