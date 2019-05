Nyt fibernet fra TDC skaber vrede

1.400 husstande og virksomheder i Søhus i Odense kan se frem til at få anlagt fibernet med tilbud om gratis tilslutning.

Det er telegiganten TDC, der står bag tilbuddet, og det har skabt stor utilfredshed hos den lokale antenneforening i Søhus, der har Stofa som udbyder. De har netop bestilt en opgradering af deres antenneanlæg til tre millioner kroner.

Læs også Fibernet på Fyn skal speedes op

- Det tåbeligt, at de lægger et net ved siden af. Folk tror, at ligeså snart det er fibernet, så er det super godt, men det er ikke tilfældet. Man glemmer, at det koster mange penge, fortæller Steen Hansen, formand for Søhus Antenneforening, til TV 2/Fyn.

Skal nå en million husstande

Hos TDC er anlæggelsen af fibernettet en del af en større forretningsmæssig plan, hvor man vil nå ud til en million danske husstande.

- Chancen for at det er vores infrastruktur, der bliver brugt, den er større, hvis vi får den helt frem til bopælen, siger Henrik Leu Christiansen, leder af fiberudrulning hos TDC, til TV 2/Fyn.

Læs også Fynske TDC-kunder uden kontakt til omverdenen

For at gøre brug af den gratis tilslutning til fibernettet skal man købe et bredbånds- eller tv-abonnement hos en udbyder efter eget valg.

Det er dog også muligt at få udført den gratis tilslutning uden at tegne abonnement med det samme.

Fri konkurrence

Men det tilbud giver Steen Hansen ikke meget for. Han frygter, at telegigantens indtog i Søhus vil gå udover antenneforeningens levetid.

- Vi kan risikere, at TDC tager alle vores kunder, og så vil antenneforeningen ikke kunne eksistere længere, siger formanden.

Men det ser man ikke et problem i hos telegiganten, som ikke har været i dialog med den lokale antenneforening. TDC arbejder udelukkende efter egne forretningsmål.

- Vi tager ikke hensyn til, om der er en antenneforening i området. Jeg kan måske godt forstå dem, men nu er det sådan, at der er fri konkurrence, og vi synes, de beboere i området skal have lov til at vælge, hvem de vil bruge, fortæller Henrik Leu Christiansen.

Læs også TDC og Odense Kommune indgår forlig

Antenneforening har sendt klage til ministeren

Aktuelt har antenneforeningen mellem 1.200 og 1.300 medlemmer. For at bevare det antal samt foreningen har Steen Hansen sendt en klage til energi- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) om TDC’s fremtidige anlæg af fibernet.

- Når man har haft sådan en antenneforening i 40-45 år, så er det ærgerligt, at så stort et selskab kommer og stjæler vores kunder, siger han.

TDC starter med at grave til fibernettet i starten af juli.