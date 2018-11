Nyt firma: Stort lager for kuldioxid på Lindø

Firmaet AGA etablerer nu en ny terminal på Lindø.

Terminalen bliver AGA’s første i Danmark og placeres på et 3.500 kvadratmeter stort areal på Lindøs Terminal Nord.

Hvor CO2 tidligere blev brugt til svejsning er det i dag primært fødevareindustrien, der aftager CO2, bl.a. til bryggeribranchen.

AGA har igennem de seneste år etableret stærke partnerskaber med en række førende fødevarevirksomheder, og har i dag en betydende rolle i forsyningssikkerheden af CO2 til den danske industri.

Med det mål at kunne sikre stabile forsyninger, primært i Danmark, har AGA derfor besluttet at etablere en dansk CO2- terminal. Fra anlægget vil AGA levere CO2 direkte til kunder i Danmark samt til AGA’s egen tørisfabrik i Taulov.

Anlægget, som forventes klar i sommeren 2019, vil få leverancer med skib fra AGA’s produktionsanlæg i Norden. AGA’s CO2 kilder i Norden er rene genbrugskilder, hvor CO2 opsamles som biprodukt ved fx produktion af bioethanol, der bl.a. anvendes som tilsætningsstof til benzin.

Miljømæssigt øger AGA´s CO2 således ikke den samlede CO2-udledning – en udledning som førende klimaforskere er enige om bør reduceres kraftigt.

- Lindø har en central beliggenhed i forhold til AGA’s kunder i Danmark, og er et dedikeret industriområde med et stort potentiale, som giver mulighed for vækst. Samtidig er vi blevet yderst professionelt og vel modtaget af LINDØ port of ODENSE", siger Ole Kronborg, markedsdirektør hos AGA.

AGA bevarer produktion i København og Taulov.

Der er udelukkende tale om lager på Lindø, og beskæftigelsesmæssigt er der ikke arbejdspladser af betydning i etableringen.

Ole Kronborg fortæller, at der til gengæld bliver en del transport til og fra fabrikken, men ikke noget der fylder noget i det samlede billede.

Det er her de nye lagerfaciliteter skal etableres.