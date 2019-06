Byens træ: Nyt gavlmaleri i Odense

Fra grå gavl til kunstværk. Sådan har udviklingen været på Christiansgade 20 i Odense.

Odenses nyeste gavlmaleri er nemlig blevet malet på huset. Det har titlen "Byens træ", og det er kunstneren No Title, der på eget inititativ har malet det.

- Siden jeg så denne gavl første gang, har jeg arbejdet på at lave et maleri til netop dette sted. Det er en fantastisk smuk gavl, som vender ud mod et grønt område med masser af træer ved Odense Å, og det giver mulighed for at bygge videre på den oplevelse, siger han i en pressemeddelelse.

Motivet er et stiliseret rundt tre med grene, fugle og blade fordelt på hele væggen. I baggrunden er et bølgemotiv. Ifølge kunsteren er træet valgt som motiv, fordi det er letgenkendeligt, og fordi det optræder i et hav af myter på tværs af kulturer.

- Det betyder, at træet som motiv er åbent for fortolkning med mulighed for mange forskellige historier, lyder det i pressemeddelelsen.

Gavlen er stillet til rådighed af Bøg Madsen Ejendomme.

- Vi er stolte af at have fået et vartegn for Christiansgade, og det er et fint bidrag til de grønne omgivelser, siger Nina Bøg Madsen fra Bøg Madsen Ejendomme i pressemeddelelsen.

Projektet er støttet af Odense Kommunes by- og kulturforvaltning. Derudover er det støttet Ingeniør N.M. Knudsens Fond.

Det er ikke første gang, No Title udsmykker bybilledet i Odense. Det er nemlig samme kunstner, der står bag maleriet "Byfisk: Odense Å", som kan ses ved den sydlige indgang til Eventyrhaven.

