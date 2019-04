Milliardvækst på Fyn: Nyt globalt gennembrud for robotvirksomheder

Hvis virksomhederne kan holde trit med konkurrencen fra Kina, vil robotindustrien i Danmark næsten tredoble salget til over 50 milliarder kroner i 2025, lyder konklusionen i en ny prognose.

- Vi er markedsledende og vi er lykkes med at skabe et nyt marked. Vi har ikke haft mulighed for at slå op i en bog, men vi lærer, mens vi ruller ud. Det er op til os selv, for der er et kæmpe, kæmpe potentiale for os. Vi kan blive en enorm stor virksomhed, siger Thomas Visti, der er administrerende direktør i Mobile Industrial Robots.

Succes knopskyder

Det fynske robot-eventyr knopskyder med lynets hast og vil udvikle sig til en af de største danske erhvervssucceser i flere årtier.

På tyve år har robotindustrien skabt samme omsætning som veletablerede brancher eksempelvist indenfor modeindustrien eller fødevareingrediensbranchen.

Sådan lyder forudsigelsen i en ny rapport fra det uafhængige konsulenthus Damvad, der har sammenfattet flere analyser af den globale robotindustri og lavet en prognose for Danmark.

I 2017 omsatte den danske robot- og automatiseringsindustri for 18 milliarder kroner. Men i 2025 vil salget ramme mellem 49 og 52 milliarder kroner, lyder prognosen fra Damvad. Samtidig ventes antallet af direkte beskæftigede i industrien at være tredoblet til cirka 25.000 medarbejdere.

Ifølge forretningschefen i Odense Robotics er de tal for lave.

- Jeg tror faktisk, at vækstprognoserne er ret konservative. Den succes på robotområdet, som vi har haft på Fyn breder sig lige nu til både Aalborg, Aarhus og København. Det kan få væksten til at gå endnu stærkere, siger Mikkel Christoffersen til Itwatch.

Flagskibe styrer væksten

Den fynske robotklynge omfatter godt 130 robot- og automatiseringsvirksomheder i Odense. Hidtil har de to flagskibe i robotklyngen været Universal Robots og Mobile Industrial Robots (MIR), som har styret meget af væksten.

Universal Robots omsatte for næsten 1,5 milliarder kroner sidste år, mens det yngre MIR mere end fordoblede toplinjen til 200 milioner kroner. Administrerende direktør Thomas Visti forventer at omsætte for over en milliard kroner indenfor de næste to til tre år.

- Markedet er kun lige rørt på nu her, så det er gigantisk stort. Det bliver noget af det, man kommer til at snakke om de næste fem til ti år indenfor robotindustrien, siger administrerende direktør i MIR, Thomas Visti til TV 2/Fyn.

Nye robotkometer er på vej, og ifølge internationale eksperter vil væksten også ske indenfor applikationer og tilbehør til robotterne. Mikkel Christoffersen peger blandt andet på Onrobot som en kommende global succes.

- Vi har en håndfuld robotproducenter, som står på spring til et globalt gennembrud. Samtidig bliver der etableret rekordmange nye virksomheder. Den næste danske virksomhed med over 1.000 ansatte bliver sandsynligvis en robotvirksomhed, siger Mikkel Christoffersen.

Fyn bliver for lille

I dag tæller storindustrien 292 danske producenter, rådgivere og forhandlere, hvoraf størstedelen er så nye, at de har under 50 ansatte.

Med en fortid som salgschef i Universal Robots mener Thomas Visti, at industrien vokser sig så stor, at hele Danmark – og ikke kun Fyn – skal være en robotklynge.

Udvikling koster og der skal fortsat investeres massivt i de danske robotter for at holde afstand til konkurrenter fra Kina Foto: Anders Høgh

- Hvis ikke universitetsmiljøerne og erhvervslivet over hele landet hopper med på robot-bølgen, mister vi vores førerposition. Fyn bliver for lille til at drive så markant en vækst, siger han.

Han forudser, at den største konkurrence lige nu kommer fra Kina. De næste tre til fire år vil være afgørende for, om Danmark kan beholde førerpositionen.

Ifølge Itwatch blev der i 2018 investeret 562 millioner kroner i robotvirksomhederne på Fyn, hvis man fraregner milliardsalget af MIR. Hvis væksten skal holde, skal der investeres endnu mere i udviklingen.

Arbejdspladser til Fyn

For mange investorer er de nye robotvirksomheder blevet attraktive at investere i, mens virksomhederne stadig er i udviklingsfasen.

Arbejdspladserne forbliver på Fyn og inden maj måneds udgang forventer Thomas Visti at have ansat medarbejder nummer 200.

- Vi er lige nu og her ledende på markedet på globalt plan, så det siger lidt om potentialet for virksomheden. Hvis vi gør det rigtige, så kan vi få en rigtig, rigtig stor virksomhed her på Fyn, siger han.