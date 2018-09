Nyt guldæg i Odense: Udvikler robotdele på rekordtid

Purple Robotics har netop lanceret sit andet patenterede produkt på markedet og er samtidigt blevet opkøbt på bare et år.

Flyttekasserne er endnu ikke pakket ud i de nye omgivelser.

Purple Robotics gik i gang for præcist et år siden. Efter tre en halv måned havde de de første prototype klar. De gik på markedet med første produkt i maj og har allerede opnået knapt 50 distributører verden over.

- Det føles superfedt og jeg er overrasket over, hvor nemt det egentlig har været. Nogle arbejdsdage har været lange, men det har de været, fordi vi ikke har kunnet lade være med det, fordi det har været sjovt Lasse Kieffer, stifter og hovedaktionær i Purple Robotics

Nu er produkt nummer to fra Purple Robotics netop kommet på markedet. Og samme dag, som virksomheden forlod reden i startup-hubben på Teknologisk Institut, blev de opkøbt af OnRobot.

Stifterne er i fuld gang med at sætte mærkater med OnRobots blå logo på produkterne.

- Det er utrolig flot. Det er det hurtigste forløb, vi har set overhovedet, hvor de når det hele sådan all-in-one på et år, siger forretningschef i Odense Robotics, Mikkel Christoffersen

Starter eget med god ide

Den lille iværksættervirksomhed blev stiftet for et år siden af tre udbrydere fra robotgiganten Universal Robots.

Lasse Kieffer har stiftet Purple Robotics sammen med de to tidligere kolleger fra Universal Robots, Henrik Hansen og Peter Nadolny Madsen.

De havde gode og vellønnede stillinger, men havde fået en god ide, som bare måtte forfølges.

Erfaringer og penge fra Universal Robots

Han blev ansat i Universal Robots helt tilbage fra virksomhedens start. Da han forlod robotgiganten, blev han tilbudt en mindre ejerandel. Han fik millioner af kroner på lommen efter Teradynes opkøb af Universal Robots for tre år siden.

Nogle af pengene har han satset i den nye robotvirksomhed og er hovedaktionær i Purple Robotics.

Derfor har det ikke været nødvendigt at lede efter investorer til at ansætte de dygtigste medarbejdere og stifterne har kunnet koncentrere sig 100 procent om at udvikle produktet.

- Man spilder ikke en masse tid på at pitche over for investorer. Man sidder og koncentrerer sig om at lave det rigtige produkt i stedet for at sidde og koncentrere sig om - uuh, har vi nu penge i næste måned, og hvordan får vi nu overbevist denne investor om, at det er en god ide?, siger Lasse Kieffer.

Første på verdensmarkedet

Sugekoparmen PR10 er den første og eneste af sin art i verden. Det er en dobbelt gribearm med sugekopper, som kan monteres for enden af de eksisterende robotarme på markedet. Ifølge virksomheden kan den halvere produktionstiden for brugerne.

Den bruges til at samle ting op med en flad overflade. Det kan være metalemner, som skal placeres i en fræsemaskine, eller emner som skal stables på en palle.

- Det, man allerhelst vil have, er selvfølgelig en menneskehånd. Men den er enorm kompleks og svær at lave med mekanik. Denne simple løsning kan tage ting med vakum. Det vil sige man suger emnet op, og på den måde holder det, fortæller Lasse Kiefer.

Størrelsen på sugekopperne kan ændres efter emner, og det samme gælder kraften på vakummet, som kan indstilles efter behov.

Udvikler på kundernes opfordring

Produkt nummer to er lanceret i starten af septembter. QC10 hedder det nye værktøj til robotter, som er en omskifter, der skal sidde på robotarme. Det er lanceret på opfordring fra kunderne.

- Der findes andre løsninger på markedet, men der var ikke nogen af dem, vi var tilfredse med. Vi synes, de var for store, for tunge eller klodsede. Så vi var nødt til at lave vores egen. Så vi sendte det ud i skjul til vores distributører, inden vi lancerede det på nettet. Der gik to timer, så væltede de første ordrer ind, fortæller Lasse Kieffer.

Hvis man har en god ide, så skal man gøre det. Hvis man er fokuseret og har en klar produktide, så kan man gøre det rigtig hurtigt. Det her har virkelig været et team med fuldt fokus fra starten af Mikkel Christoffersen, forretningschef i Odense Robotics

Hovedparten af komponenterne i Purple Robotics produkter er produceret af underleverandører på Fyn og skaber dermed positive bølger i hele økosystemet.

Trioen har erfaringer med fra Universal Robots i at udvikle, og i, hvad der kan gå galt i sådan en proces. Hvordan man finder de rigtige underleverandører og sikrer sig, at de leverer kvaliteten også til næste år.

Derudover har de haft stærke rammer i start-up hub'en på Teknologisk Insititut til at udvikle deres virksomhed maksimalt.

Hastigt voksende marked

Markedet for de samarbejdende robotter er stort og hastigt voksende. Det gælder dermed også tilbehøret til robotterne. Universal Robots har netop rundet salget af 25.000 robotarme over hele verden.

- Vi kan se, at markedet for de collaborative robotter vokser med mellem 50 og 60 procent om året. Et område, hvor der på nuværende tidspunkt ikke er ret mange leverandører til stede.