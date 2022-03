Grønt lys til største byggeprojekt i Odense i årevis

Den nye ejers planer for området er dog både anderledes og betydeligt mere omfattende end de nu skrottede planer, Steen & Strøm havde for området.

Nu er det planen at bygge 86.000 etagekvadratmeter mod de 55.000 kvadratmeter, som kommunen samlet havde godkendt til VIVA-byggeriet. Og udover de planlagte 170 boliger, skal der nu være 1.000 boliger samt både butikker, erhverv og kulturtilbud.



Det gør A. Enggaards byggeprojekt til et af de største samlede byggeprojekter i Odense gennem flere årtier. Til sammenligning er der 55.000 kvadratmeter i den nye Thomas B. Thrige-bydel.

- Det her skulle gerne være med til at styrke den nordlige del af Kongensgade, som har lidt i rigtig mange år. Vi trænger til at få et boost, siger Søren Windell.

Kræver ny plan

Størrelsen og den nye anvendelse af arealet betyder, at Odense Kommune skal lave en lokalplan og et tillæg til kommuneplanen, der detaljeret beskriver anvendelsen af området.