Nyt koncept: En cykel, der altid virker

Nu kan du slippe dine bekymringer omkring den tohjulede. Et nyt cykelkoncept er kommet til Odense, som sikrer en service, der ikke er set før i landet.

Et punkteret dæk, en løs eller rusten kæde eller et gear, der sidder fast. Der kan være mange problemer med en cykel, der ikke lige virker, når du skal bruge den.

Men frygt ikke.

For et fast månedligt beløb kan du nemlig få en Swapfiets, som er en byttecykel, der altid er køreklar.

Cykelkonceptet Swapfiets leverer en køreklar cykel lige præcis, hvor du skal bruge den inden for 12 timer.

- Så længe du har et aktivt medlemskab, holder Swapfiets din cykel i god stand og reparerer det, der skulle gå i stykker, eller giver dig en ny cykel, som svarer til den, du kørte på, inden den gik i stykker, siger Morten Dalgaard, der er distriktschef for Swapfiets i Odense.

Abonnementet gælder kun for cykler, du får sat til rådighed gennem dit abonnement og ikke din private.

Barbara Huber er en af dem, der har benyttet sig af konceptet. Hjemme i Schweiz har hun en cykel, men er udvekslingsstuderende på SDU de næste fire måneder og skal derfor bruge en cykel til at komme frem og tilbage.

- Jeg fandt virksomheden på internettet omkring klokken 22. Og nu står jeg her - dagen efter med min cykel, siger hun.

Konceptet

For tre år siden blev konceptet udviklet i Holland, men har nu fået hjul at køre på i Odense.

Konceptet er baseret på et abonnement, hvor du hver måned betaler 175 kroner for en cykel (150 kroner for studerende). Herefter er leveringen gratis, og du bestemmer selv, hvor og hvornår du vil modtage den.

- Cykelkulturen er stor i Danmark, særligt i studiebyerne Odense, Aarhus og København. Derfor ser vi et stort potentiale i at rulle konceptet ud i Danmark, siger Morten Dalgaard.

Og du får stillet en cykel til rådighed, som var det din egen. Forskellen er, at du slipper for besværet ved de problemstillinger, der ofte er forbundet med en cykel, som et punkteret dæk eller andre reperationer.

- Vi havde en del forudbestillinger på omkring 20 til 30 cykler, men ellers er vi ved at komme i gang stille og roligt. Lige nu har vi 100 cykler ude i Odense, siger Morten Dalgaard.

Stjålet cykel

Hvis det skulle ske, at din cykel bliver stjålet, sørger Swapfiets for at fikse det.

- I dit abonnement er der også tyveriforsikring, og vi leverer samtidig en ny cykel. Selvrisikoen er på 450 kroner, men det gælder kun, hvis din cykel har været låst og bliver stjålet, siger Morten Dalgaard.